Çatıları kiralayalım enerjiye dönüştürelim

Enerji sektörü, Çeşme'ye yapılmasını istedikleri 1000 çatı güneş paneli projesi, kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen konutların çatılarına zorunlu güneş paneli, organize sanayilerinde bulunan sanayi kuruluşlarının çatılarının kiraya verilmesi ve devletin herhangi bir bankayla veya fonla bir iş birliği ile kendilerine finansman yaratılması konularında çözüm bekliyor

Ali Budak-Ege Bölgesi Sanayi Odası Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu üyesi ve Mazhar Zorlu Holding A.Ş. Yönetim Danışmanı Kasım Kutlu, enerji sektörünün sorunlarını değerlendirdi. Yetkililerden isteklerine cevap bekleyen Kutlu, bugüne kadar isteklerinin yapılan güzellemelerle hep bir kenara atıldığını söyledi.

Devlet Planlama Teşkilatı'nın 2000 yılından önce 8'inci 5 yıllık kalkınma planında; sektöre, akademisyenlere bir inceleme yaptırarak, özel bir ihtisas raporu çıkarttığını hatırlatan Ege Bölgesi Sanayi Odası Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Üyesi Kasım Kutlu, 'Japonya'da 70 bin, Amerika'da 1 milyon, Almanya'da 100 bin çatı devlet desteği ile yapıldı. 'Türkiye'de ise 1000 tane denemek üzere pilot proje olarak seçilen Çeşme'de yapılmasında fayda var' deniyor ancak üzerinden 17 yıl geçti hiçbir çalışma yapılmadı. 1000 çatının Çeşme'ye kurulmasında fayda var. Çünkü yaz aylarında Çeşme'de enerji darboğazı var ve diğer enerji çeşitlerinden farklı olarak güneş enerjisini nerede üretiyorsan orada kullanma imkanı var. Çatıyı nereye koyarsak orada enerjiyi üretip aynı zamanda aynı yerde tüketilebilir. Ama diğer rüzgâr enerjisi gibi enerji türlerinin bir yerden başka bir yere taşınması çok zor. Enerji su gibidir nerede ihtiyaç varsa orada kullanılır. Baktığımızda yazın Çeşme'de enerji ihtiyacı oluyor' ifadelerini kullandı.



Güneş paneli zorunlu olsun



Hindistan'da Yenilenebilir Enerji Bakanlığı olduğunu ve Hindistan'da evlerin çatılarında güneş panellerinin olmasının zorunlu olduğunu dile getiren Kutlu, şöyle devam etti: İkinci isteğimiz ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin böyle bir zorunluluğu getirmesi. Hazır kentsel dönüşüm var. Kentsel dönüşümle yeni yapılacak binaların projelerine güneş enerjisi panellerinin takılmasının zorunlu hale getirilmesini istiyoruz.



Organizelerdeki yasaklar kaldırılmalı



Organize sanayilerindeki sanayi kuruluşlarının çatılarının kiraya verilmesini de isteyen Kutlu, 'Bugün enerji Türkiye'de en çok sanayide kullanılıyor. Organize sanayilerinin enerji üretip satma yetkisi de var. Türkiye'deki tüm organizeler enerji üretir, satar. Bunların enerji santralleri var, ama buradaki enerji ucuz olduğu için sanayici buraya kurmuyor. Çünkü, sanayici organize sanayide ürettiğini satarsa 13,3 sente satacak. Bu da Türk parası olarak yaklaşık 50 kuruşa denk geliyor. Organizede elektrik 18,5 kuruş ve bu da ekonomik olduğu için kimse yapmıyor. Ama organizelerin çatıları kiraya verilebilir. Müştemilat olarak gösterilmediği için organizede bulunan sanayi kuruluşlarının çatılarını başkasına kiraya verip buralara enerji üretip satmaları yasak. Biz de enerji sektörü olarak bu yasağın kaldırılarak bu çatıların kiraya verilmesini istiyoruz. İlk olarak Atatürk Organize Sanayi'deki kendi yerime örnek prototip güneş santralı 350001 nolu projesi TEDAŞ'tan onaylandı ve kuruldu. Ancak ekonomik olmadığı gerekçesiyle başka da bir çalışmada ilerleyeme sağlayamadık' dedi.



'İsteklerimiz hep bir kenara atıldı'



Devletin herhangi bir banka veya fonlardan kendilerine bir finansman bulmasını istediklerini söyleyen Kutlu, şunları söyledi: Bu isteklerimize bugüne kadar herkes tarafından 'Evet haklısınız' denildi. Ancak herhangi bir çözüm geliştirilmedi ve projeler kenara atıldı. Ancak şöyle de bir durum var. Son zamanlarda çok sayıda yönetmelik değişikliği çıktı ama bu değişikliklerin hiçbirisi bizim istediğimiz değişiklikleri kapsamadı. Bu konuda acilen çözüm geliştirilmesi gerekiyor.





Bürokrasi yavaş kalıyor



Son zamanlarda yönetmeliklerde yapılan çok sayıda değişikliğin doğru değişiklikler olmadığını dile getiren Kutlu, 'Bizim istediğimiz değişikliklerin etrafından dönülüyor. Başka açıklaması yok. Bu isteklerimiz neden yapılamıyor? Organize çatılarının kiraya verilmesi durumuna Sanayi Bakanlığı bakıyor. Kentsel dönüşümde çatıların mecbur edilmesine Çevre ve Şehircilik, finansman ayağına ise Ekonomi Bakanlığı bakıyor. Bir de enerji işlerinde Enerji Bakanlığı söz sahibi. Her isteğimiz değişikliğe farklı bakanlıkların bakması bürokratik işleyişi yavaşlatıyor ve ilerleme sağlanmıyor' diye konuştu.



