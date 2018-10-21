Çay molası eceli oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, direksiyon sınavı komisyonunda görevli olan Bedriye Baykaş İlkokulu Müdürü İsmail Kararmış (47), verilen çay molası sırasında kalp krizinden yaşamını yitirdi

Çay molası eceli oldu
21 Ekim 2018 Pazar 12:00

Ödemiş Salı Pazarı'nda dün yapılan direksiyon sınavında, Bedriye Baykaş İlkokulu Müdürü, evli, 2 çocuk babası İsmail Kararmış da görev aldı. Gün boyu yapılan sınavda saat 15.30 sıralarında çay molası verildi. Bu sırada Kararmış, direksiyon sınavında birlikte görev aldığı arkadaşları ve kursiyerlerin gözü önünde bir anda fenalaşıp, yere yığıldı. Olay yerine 112 Acil Servis ambulansı çağrıldı. Sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Kararmış'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kararmış, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kararmış'ın acı haberini alan yakınları ve meslektaşları gözyaşlarına boğuldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çay #mola #kalp krizi
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