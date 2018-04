Güneş Varolsan, Nazım Hikmet'in, 'Cebimde yoktu, yüreğimden verdim' sözüyle başlattığı, Kan Ordusu Derneği'ne üye olmadan, onkoloji servisinde yatan çocuklara hastane yemekleri yerine ev yemeği yapan ailelere ve dernek üyelerine erzak temin edip yemek yaparak destek oluyor

Gamze Geçer-Hikayenin bir buzdolabıyla başladığını söyleyen Varolsan: 'O zamanlar devam eden bir projem için atkı, bere, çorap, kazak vb. ürünler gerekliydi. Ben de dedim ki 20 çocuk çorabı (7-15 yaş arası), 10 çocuk eldiveni (7-15 yaş), 5 çocuk kazağı (7-15 yaş) getirene buzdolabımı hediye edeceğim. Birçok insan buzdolabıma ihtiyacım yok ama yardım etmek istiyorum diyerek bana geri dönüş sağladı ve yardımları ulaştırdı. Hatta Bergama'dan bana ulaşan iyi kalpli bir ablamız, 'Buzdolabım yok, ihtiyacım var, fakat o çocuklar daha öncelikli buzdolabı kalsın ben size nasıl yardım ulaştırabilirim?' diyerek bize yardım etti. Sonra bir mesaj geldi: 'Biz Kan Ordusu Kanser Derneği olarak ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin konaklamaları için bağışlarla bir ev kiraladık, fakat eşyalarımız ve buzdolabımız yok, bize bağışlar mısınız?' yazıyordu. Cevabım elbette evetti. Sonrasında kendilerini merak ettim. Nasıl destek olabilirim diyerek oluşumlarını, hikayelerini, yaşanmışlıklarını ve yaşattıklarını dinlemek için ziyaretlerine gittim. Öğrendim ki ayrıca şu an için belirli hastanelerde onkolojide yatan çocuklara sağlıklı ve sevdikleri yemekleri yapıp, ulaştırıyorlarmış. Gönüllü olarak yemek yapan gönlü güzel kadınlara misafir olup, onlarla bir gün boyunca yemek yaptım ve onları dinledim, yaşadım. Yemek yaptığım o gün eve dönerken umut burada var oluyor ve bağışlarla yemek yapan, kemocan olarak kendilerini ifade eden çocuklarımıza bu lezzetli, sevgiyle yapılan yemekleri ulaştıran insanlara nasıl yardım edebilirim diye düşündüm ve projeyi oluşturdum. Projemi en büyük destekçilerim ve bana inanıp yardım edenlerim en başta eşim Yakup Varolsan ve can kardeşim Erdem Akkuş'la 'Cebimde yoktu, yüreğimden verdim' Nazım Hikmet'in sözüyle projeyi başlattım. Kısa süre içinde sosyal medya araçlarını kullanarak yakın çevremizden başlayarak ,dalgalanma yaratarak daha sonrasında çeşitli sosyal sorumluluk projeli var olan gruplara ulaşıp, onların da destekleriyle projemizi duyurmaya devam ettik ve hala devam ediyoruz. İlkini Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz etkinlikle birlikte Mart ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz ve her ay İzmir'in çeşitli yerlerinde gerçekleştireceğimiz etkinliğimizi duyurmaya devam edeceğiz.'



Gönlümle oluşturdum



Son olarak Mart ayı içerisinde gerçekleştirdiği etkinlik adına konuşan Varolsan şu şekilde devam etti: 'Gönlü güzel dostlarıyla toplanan erzakları Kan Ordusu Kanser Derneği Başkanı Serhat Aytan'ın bizleri dernek binasında misafir etmesiyle birlikte kendisine ve tüm ekip arkadaşlarına teslim ettik. Serhat Bey'in bizlere anlatımlarını, kan ve trombosit bağışının önemi, ilik naklinin süreçleri, derneğin amacı yaptıkları, çocuklarla olan iletişimler ve yaşananları güzel bir sohbet ortamında bilinçlenmek ve bilinçlendirmek için dinledik. Bireysel olarak başlattığım projemin bir insana hikaye olduğunu ve bizlerle olduğunu bilmek, görmek ve yaşamak tarifi olmayan bir duygu. Şu an beni tanıdığınızı ve hissettiğinizi düşünüyorum. Hiç bir derneğe, kuruma bağlı kalmadan tamamiyle gönlümle oluşturup, bireysel olarak yaptığım projelerimde, bir gün bir yerlerde yollarımızın ve hikayelerimizin birleşmesi dileklerimle. Son olarak her zaman şunu söylerim. İyilik yap diyemem, iyilik yapmayı öğretemem ama iyilik yapmayı öğretmen için seni cesaretlendirebilirim.'