Cefakâr baba, oğulları ile gurur duyuyor

Hasan Derin, hayatını serebral palsi rahatsızlığı nedeniyle hareket etmekte zorlanan ikizlerine adadı. Çocuklarını tekerlekli sandalyeyle okula götüren baba, onlar dersteyken de okul çevresinde bekleyip, teneffüslerde çocuklarının tuvalet, yemek gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Ufuk ve Utku kardeşler, TEOG sınavında okul 1'incisi ve 11'incisi olarak babalarının emeğine karşılık verdiler

Hayatını "Serebral Palsi" rahatsızlığı nedeniyle hareket etmekte zorlanan ikizlerine adayan Hasan Derin, yemeğinden banyosuna, kıyafetinden okuluna kadar her şeyiyle ilgilendiği çocuklarının adeta "eli ayağı" oldu. İkizler ise cefakar babalarına, emeklerinin karşılığını okullarında dereceye girerek verdi.

Hasan Derin, çeşitli sanayi kuruluşlarında çalışmasının ardından 2000 yılında emekli oldu. Evlendikten 12 yıl sonra 2001 yılında baba olan Derin, Ufuk ve Utku isimli çocuklarının 2 yaşına gelmelerine ve yürüyememeleri üzerine gittiği hastanede serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığı nedeniyle hareket ve duruş bozuklukları olduğunu öğrendi.

"Hayat bize bundan sonra başladı" diyen Derin, eşi Kıymet Derin ile çocuklarının hayata bağlanması için çabaladı. 16 yaşına gelen çocuklarına hala yemek yediren, banyo yaptıran, kıyafetlerini giydiren baba, ikizlerini eğitimden geri kalmamaları için de tekerlekli sandalyeyle her gün okula götürüp getiriyor.



Her teneffüs yanlarında



Hasan Derin, Utku'nun okula başladığı günlerde sırada desteksiz oturamaması nedeniyle yaklaşık 6 ay sıra arkadaşlığı yaptığını, 43 yaşında bir kez daha öğrenci olduğunu belirtti.

Çocukları dersteyken okuldan uzaklaşmadığını, tuvalet, yemek gibi ihtiyaçlarını karşılamak için her teneffüs yanlarına gittiğini ifade eden Derin, tedavilerin etkisiyle Ufuk'un 5 yıl önce yürümeye başladığını anlattı.

Utku'nun ise halen tekerlekli sandalye ile hareket edebildiğini, ikisinin de günlük hayattaki ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılayamadıklarını anlatan Derin, her sabah Utku'yu tekerlekli sandalyeye oturttuğunu, Ufuk'u ise elinden tutarak okula götürdüğünü kaydetti.

Derin, "8 sene ilaç tedavisi gördüler. Sonucunda olumlu gelişmeler oldu. Hiç yürüyemiyorlardı ilk başta. Şimdi de yemeklerini biz yediriyoruz. Utku hala elini kullanamıyor. 16 yaşındalar ama banyo, tuvalet ihtiyacını biz karşılıyoruz." diye konuştu.



TEOG'da derece yaptılar



Babalarının fedakarlığıyla eğitime devam eden ikizler, eğitimlerinde gösterdikleri başarıyla ailelerinin gururu oldu.

Ailelerinin maddi durumu nedeniyle özel kurslara gitmeden sınava hazırlanan Bornova'daki Doğanlar Hüsnü Bornovalı Ortaokulu öğrencisi Ufuk Derin, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) kapsamında yapılan birinci dönem ortak sınavlarında okul birincisi, ikizi Utku Derin ise okul 11'incisi oldu.

Çocuklarının başarısından gurur duyduğunu belirten Hasan Derin, "Okula başladıkları günden beri çok başarılılar, onların TEOG'da da böyle bir başarı göstereceklerini biliyordum. Onların başarılarıyla gurur duyuyorum. Daha büyük başarıları olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.



Bilgisayar mühendisi olmak istiyorlar



Ufuk Derin, TEOG'a okulda hafta sonu yapılan destekleme kurslarına giderek hazırlandığını belirterek, evde de internetteki konu anlatımlı videolar ve testlerden yararlandığını vurguladı.

Okulu, öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok sevdiğini, sınav notlarının 100 üzerinden en az 85 olduğunu anlatan Derin, bilgisayar mühendisi olmak istediğini ifade etti.

Utku Derin de kardeşi gibi bilgisayar mühendisi olmak istediğini belirtti.

Okulun Müdür Vekili Gözde Yoksul ise Derin kardeşlerin maddi imkansızlıklar ve rahatsızlıklarına rağmen çok fazla emek göstererek, TEOG'da başarılı olduklarını bildirdi.

Yoksul, "Babalarının çok katkısı var. Sürekli okulda. Beslenmeleri, lavabo ihtiyaçları, gelip gitmeleri... İki öğrencimiz de her dönem takdir ve onur belgesi alır. Aile bu kadar ilgili olmasaydı, bu kadar başarılı olmazlardı." dedi.