Türkiye 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin etkilerini yaşarken bir yandan da darbeye ortam sağlayan cemaat yapılarının etkileri azaltılmaya çalışılıyor. Özellikle cemaatin eleman sağladığı öğrenci yurtları ve okullar üzerinde özel çalışmalar yapılıyor. Gençlik ve spor bakanı önümüzdeki 3 yıl için yapılacak yurtların planlamasını açıklarken bir yandan mevcut yurtları düzeltmeye çalışıyor. Hükümet bu çalışmaları yaparken İzmir'in en küçük bütçeli belediyelerinden biri olan Balçova Belediyesi'nin 2011 yılında 15 milyon TL harcayarak yaptığı 384 kişilik Cumhuriyet Kız Öğrenci Yurdu, yeni öğrenci konuklarına 'Merhaba' dedi. Balçova Belediyesi tarafından yapıldıktan sonra Türk Eğitim Vakfı'na bedelsiz olarak teslim edilen 5 yıldızlı kız öğrenci yurdu, 5 yıl içinde 2000 öğrenciyi mezun etti. Eğitim sistemindeki çarpıklığı ve yurtların yarattığı tehlikeyi yıllar öncesinden gördüklerini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya "Cumhuriyet, ancak Cumhuriyet değerlerine inanan çocuklar yetiştirirsek kurtulur. Bu yurtta yetişen çocuklarımız ülkesine ve vatanına bağlı gençler olarak yetişiyor. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bu yurdu açarken tüm belediye başkanlarına yeni yurtlar açın talimatı vermişti. Biz de şimdi Ege Çağdaş Eğitim Vakfı ile birlikte 200 kişilik ikinci öğrenci yurdumuzu yapacağız" diye konuştu.





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