Cenazesi ortada kalmadı, annesi aldı

Aydın'ın Didim İlçesi'nde öldürüldükten sonra cesedi yakılarak makilik alana atılan 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan, annesi Esin Kanık tarafından alındı

Geçen 7 Ekim Cumartesi günü Didim'in Çamlı Mahallesi Manastır Koyu Mevkii'nde vatandaşlar, yerde yatan yanmış bir kadın cesedi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kimliği belirlenemeyen yanmış ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yapılan araştırmayla cesedin, geçmiş yıllarda bir televizyon kanalında yayınlanan ve moda üzerine olan yarışma programına da katılan Eylem Gülçin Kanık'a ait olduğu belirlendi. Cinayetle ilgili gözaltına alınan E.D., S.Ç., M.K. (41) ve oğulları G.K. (17) ile Y.K. (16) sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Zanlıların Kanık'ın üzerinde bulunan yüklü miktardaki parayı alıp, öldürdükleri öne sürüldü.



HAPSE GİRMEMEK İÇİN KAÇMAK İSTEMİŞTİ



Butik işlettiği öğrenilen Kanık'a, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle dava açıldığı ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Bu ceza nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Kanık'ın, hapse girmemek için Türkiye'den kaçmak amacıyla yasa dışı geçişi organize ettiği belirtilen cinayet zanlılarıyla buluştuğu belirlendi.





CENAZEYİ ANNESİ ALDI



Olayın ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda bulunan ceset ile Kanık'ın annesinden alınan DNA örnekleri karşılaştırıldı ve uyumlu olduğu saptandı. Kanık’ın cenazesi, anne Esin Kanık tarafından 18 gün sonra teslim alındı. Üzgün olduğu ve ayakta durmakta zorlandığı görülen Esin Kanık, basın mensuplarına açıklama yapmadı. Cenazenin Bursa’da toprağa verileceği öğrenildi.