Cep telefonu ile acil müdahele tatbikatı

İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin son kullanıcı olarak yer aldığı, bir Avrupa Birliği Projesi olan NEXES Projesi'nin tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta akıllı telefonlar üzerinden görüntü, yazılı mesaj ve konum bilgisi alınarak ilk yardım bilmeyen kişilerin sağlık ekipleri gelene kadar hayat kurtarıcı girişimleri yapması sağlandı

Tepecik Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nde (TESiM) gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği evinde kalp krizi geçiren hastaya akıllı telefonlar üzerinden görüntü, yazılı mesaj ve konum bilgisi alınarak müdahale edildi. Hastanın çevresinde bulunanlar acil çağrı merkezine cep telefonu üzerinden görüntülü bağlanarak talimatlar doğrultusunda sağlık ekipleri gelene kadar ilk yardım ve CPR (yeniden canlandırma) uygulaması yaptı. İkinci senaryoda ise trafik kazası geçirerek araç içerisinde sıkışan sürücüye görüntülü bağlantı ve konum bilgileri kullanılarak kısa sürede ulaşılıp müdahale edildi. Tatbikata Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Belediye, Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri de katılarak uygulamayı değerlendirdi.



Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve projenin yürütücüsü Acil Ambulans Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Turhan Sofuoğlu, "10 ülkeden 17 partnerin dahil olduğu NEXES projesi ile günlük hayatımızda önemli bir yer kaplayan cep telefonlarına indirilecek uygulama sayesinde ücretsiz bir yazılım üzerinden hayat kurtarmanın önü açılacak. Küçük birer bilgisayar özelliği kazanan cep telefonlarının, günlük hayatımızda karşılaşılan sağlık sorunları, kazalar ve hayatı tehdit eden acil durumlarda olay yerine profesyonel ekipler (sağlık, itfaiye, polis) ulaşıncaya kadar adres bulma, ilk yardım, kurtarma çalışmalarında ne derece yararlı olduğu bu tatbikat ile ortaya kondu. Projeye 2018 yılında ülkemizde düzenlenecek oldukça büyük bir tatbikat ile son hali verilecek" dedi.

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