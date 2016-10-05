Haber Kaynağı: DHA

Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri ilk olarak bugün saat 01.00'de, Çiftlik mahallesindeki Karaabdullah Burnu açıklarında, lastik botta, Suriye uyruklu 48 kişilik mülteci grubunu fark etti. Yakalanan mülteciler, Çeşme İskelesi'ne getirdi. İşlemlerin ardından mülteciler, otobüsle İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri, saat 03.00'te Dalyan Mahallesi Uç Burun açıklarında 20'si Suriye, 2'si Türk 22 kişilik bir grubu belirledi. Sahil Güvenlik gemisine alınan grup, Çeşme İskelesi'ne getirildi. İnsan kaçakçısı olduğu düşünülen 2 Türk, gözaltına alındı.Sahil Güvenlik ekipleri, saat 07.00'de ise Karaabdullah Burnu açıklarında bir lastik bot daha belirledi. 63'ü Suriye, 1'i Afganistan uyruklu 64 mülteci de yakalanarak Çeşme İskelesi'ne getirildi. Yakalanan 2'nci ve 3'üncü mülteci grubunun da işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi. Mültecilere ait lastik botlar ise yeddi emine teslim edilmek üzere Çeşme İskelesi'ne getirilerek bağlandı. Mültecilerden çıkan can yeleklerine ise imha edilmek üzere el konuldu. Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu mültecilere, Uluslararası Göç Örgütü temsilcisi tarafından su, meyve suyu ve bisküvi bulunan yardım paketleri dağıtıldı.