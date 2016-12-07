Çeşme açıklarında 55 mülteci yakalandı

İzmir'in Çeşme İlçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 55 mülteci, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı

Çeşme açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, bugün saat 01.30 sıralarında, Çiftlik Mahallesi'nin Karaabdullah Burnu açıklarında bir lastik bot tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, içindeki 55 mülteciyi Sahil Güvenlik botuna alarak kurtardı. Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu kaçaklar, Çeşme İskelesi'ne getirildi. 51'i Suriye, 3'ü Filistin, 1'i de İran uyruklu olduğu belirlenen mülteciler, Çeşme İskelesi'ndeki çadıra alındı. Çadırdaki sobayı da yakan Sahil Güvenlik görevlileri, kaçaklara battaniye, yiyecek ve içecek vererek ihtiyaçlarını karşıladı. Bitkin haldeki kaçaklar, birbirlerine yaslanarak uyudu. Mültecilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri bildirildi.