Çeşme'de 3 ton kaçak içki ele geçirildi!

İzmir’in Çeşme ilçesinde kaçak yollarla üretilen yaklaşık 3 ton içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Çeşme'de 3 ton kaçak içki ele geçirildi!

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile Çeşme KOM Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışması sonucu, Çeşme'de bir evde kurulan düzenekle kaçak alkollü içki üretildiği ve satıldığını saptadı.

Ovacık mevkisinde V.Ö'ye ait eve operasyon düzenleyen ekipler, kaçak içki üretimi için kurulu düzenek tespit etti.

Yapılan aramada yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen yaklaşık 3 ton kaçak şarap, viski ve rakı, 300'e yakın boş şişe, çeşitli ebatlarda boş damacana ve bidonlar, 2 sıvı tankı, çok sayıda şişe kapağı ve mantar tıpa ele geçirildi.

Zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çeşme Adliyesi’ne sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #çeşme #kaçak içki
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