Çeşme'de 46 Suriyeli daha yakalandı

İzmir'in Çeşme İlçesi'nden lastik botla umuda yolculuğa çıkan Suriye uyruklu 46 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı

Çeşme Körfezi'nde görev yapan 'TCSG Dost' adlı Sahil Güvenlik gemisi, bugün saat 05.00'te, Dalyan Uçburun açıklarında bir lastik bot belirledi. Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan bottaki Suriye uyruklu 46 kişi yakalandı. Sahil Güvenlik gemisine alınan Suriyeliler, daha sonra 'TCSG 24' Sahil Güvenlik botuna aktarılarak, saat 08.30'da Çeşme İskelesi'ne getirildi. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, Suriyeliler'e yiyecek ve içecek dağıtarak insani ihtiyaçlarını karşıladı. Suriyeliler'in işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edileceği belirtildi.