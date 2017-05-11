Çeşme'de 51 kaçak yakalandı

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 51 kaçak, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı

Çeşme körfezi açıklarında devriye görevi yapan TCSG Güven Sahil Güvenlik gemisi, bugün saat 07.30'da, açıkta ilerleyen bir lastik bot tespit etti. Bota müdahale ederek durduran ekipler, içindeki kaçakları Sahil Güvenlik gemisine aldı. 1'i Kamerun, 3'ü Mali, 4'ü Kongo, 2'si Irak, 1'i Eritre ve 40'ı Suriye uyruklu toplam 51 kaçak, Çeşme İskelesi'ne getirildi. Aralarında 4.5 aylık bebeğin de bulunduğu kaçak göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri yiyecek ve içecek vererek, ihtiyaçlarını karşıladı.



Kaçakların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri belirtildi.





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