Çeşme'de 51 kaçak yakalandı

Çeşme körfezi açıklarında devriye görevi yapan TCSG Güven Sahil Güvenlik gemisi, bugün saat 07.30'da, açıkta ilerleyen bir lastik bot tespit etti. Bota müdahale ederek durduran ekipler, içindeki kaçakları Sahil Güvenlik gemisine aldı. 1'i Kamerun, 3'ü Mali, 4'ü Kongo, 2'si Irak, 1'i Eritre ve 40'ı Suriye uyruklu toplam 51 kaçak, Çeşme İskelesi'ne getirildi. Aralarında 4.5 aylık bebeğin de bulunduğu kaçak göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri yiyecek ve içecek vererek, ihtiyaçlarını karşıladı.Kaynak: DHA
Kaçakların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri belirtildi.
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