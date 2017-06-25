Çeşme'de 53 kaçak yakalandı

Çeşme Körfezi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, bugün saat 02.00 sıralarında Uç Burun açıklarında şişme botla yasadışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan Suriye ve Afganistan uyruklu 53 kaçağı yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, Çeşme İskelesi'ne götürüldü.Kaynak: DHA
Çeşme Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen kaçakların, karakoldaki işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edileceği belirtildi.
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