Çeşme'de 6 kişiye FETÖ gözaltısı

İzmir'in Çeşme İlçesi'nde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları ve 'ByLock' kullandıkları ileri sürülen 2'si Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak isterken, 4'ü de yol kontrolleri sırasında yakalanan toplam 6 kişi, çeşitli tarihlerde gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerlerinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi

Çeşme'deki Deniz Hudut Kapısı'ndan Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmek isteyen B.K. geçen 16 Temmuz'da, O.B. ise 24 Temmuz tarihinde, FETÖ/PDY terör örgütüne üye oldukları ve kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O.B.'nin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Öte yandan 14 Haziran tarihinden bu yana 24 saat süreyle Alaçatı ve Çeşme otoyol gişelerinde kontrollerini sürdüren Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY örgütüne üye oldukları ve 'ByLock' kullandıkları gerekçesiyle 23 Temmuz tarihinde P.O.'yu, 24 Temmuz'da da M.B.'yi gözaltına aldı. 19 Temmuz'da Alaçatı Mahallesi Çamlık Yol'da yol kontrolü yapan polis yine FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduğu ve 'ByLock' kullandığı ileri sürelen B.E. ve Ü.S.'yi gözaltına aldı. Gözaltındaki toplam 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.