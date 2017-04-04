Çeşme'de 61 kaçak daha yakalandı

İzmir'in Çeşme İlçesi'nden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 61 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı

Çeşme Körfezi'nde devriye görevi yürüten 'TCSG Dost' sahil güvenlik gemisi, saat 05.00'te, Uç Burun açıklarında lastik bot tespit etti. Müdahale eden ekipler, bottaki 61 kaçağı sahil güvenlik gemisine aldı. Aralarında yaşlı kadınların ve küçük yaşta çocukların da olduğu 58 Suriye, 3'ü Kongo vatandaşı 61 kaçak, sahil güvenlik botuyla Çeşme İskelesi'ne taşındı. Çeşme İskelesi'nde işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen kaçaklara, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından battaniye, yiyecek ve içecek dağıtıldı. Kaçaklara işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilecek.