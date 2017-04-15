Çeşme'de 8 kişi FETÖ'den tutuklandı

Çeşme'de 8 kişi FETÖ'den tutuklandı

İzmir'in Çeşme İlçesi merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 5'i tutuklandı. Bir gün önce adliyeye sevk edilen ilk grupla birlikte toplam tutuklu sayısı 8'e yükseldi.


Çeşme Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla polis, geçen salı günü, Çeşme merkezli Adana ve Antalya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon yaptı. Açığa alınmış ya da meslekten ihraç edilmiş kamu görevlilerin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 8'i, geçen perşembe günü adliyeye sevk edildi. FETÖ lideri Fethullah Gülen'i tıraş ettiği belirtilen berber İ.G., müteahhit M.G. ve esnaf N.G. tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

İşlemleri tamamlanan 8 kişilik ikinci grup ise, dün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.V.B., M.D., Ş.Ö., S.K. ve Ö.G. tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Böylelikle operasyonda tutuklananların sayısı 8'e çıktı.

Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çeşme
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.