Çeşme'de 'Ata'ya Saygı' gösterisi

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde, Belediye'nin '9 Durak 9 Deneyim' projesi kapsamında, Ilıca Mahallesi'nde düzenlenen 'Ata'ya Saygı' etkinliğinde, denizde oluşturulan su perdesindeki 4 D gösterisi etkinliğe damga vurdu

Atatürk'ün 1926 yılında Ilıca'da 8 gün kalması anısına özel bir etkinlik düzenleyen Çeşme Belediyesi, sergiler, söyleşiler, vals gösterileri, Volkan Konak konseri ve ilk kez Çeşme'de gerçekleştirilen, denizde oluşturulan su perdesine Türk Bayrağı ve Atatürk'ün çeşitli fotoğraflarının yansıtıldığı 4 D gösterisi ile havai fişek gösterisinden oluşan dolu dolu bir program hazırladı.Etkinlikle ilgili bilgi veren CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Atatürk'ün Ilıca'da 8 gün kaldığını hatırlatıp, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hiçbir ilçede bu kadar bir süre kalmamıştır. Çeşme'nin Ilıca mahallesinde, 1926 yılında 8 gün konaklamıştır. O dönem içerisinde onuruna verilen davetler, valsleri canlandırmaya çalışacağız. Büyük önderimize tüm Çeşme olarak saygılarımızı iletmeye ve onu anmaya çalışıyoruz. İki gün sürecek dolu dolu bir program hazırlandı. Atamızla ilgili olan söyleşiler, sergiler ve gece eğlenceleri var. Su üzerinde Atamızla ilgili bir kısa film izleteceğiz. Ülkemizin, İzmir'in insanının Ata'ya olan hayranlığını, saygısını, bağlılığını Çeşme'den, Ilıca mahallemizden haykırmak istiyoruz" dedi.İlk kez düzenlenen etkinlik, saat 19.00'da, Hanri Benazus'un "Atatürk Fotoğrafları kolleksiyonu", Çeşmeli kolleksiyoncu Taner Morova'nın "Eski Çeşme Fotoğrafları", Ilıcalı kadınların resimleri ve Genç Cumhuriyet'in Kadınları Kıyafet Sergileri açıldı.Ilıca sahilinde kurulan sahnede vals gösterisi ile devam etkinlikte, tarihçi yazar Prof. Dr. Ergün Aybars, "Atatürk'ün önderliğinde Türk kültür devrimi" konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Çok sayıda kişinin izlediği söyleşinin ardından da Prof. Dr. Ergün Aybars, okuyucuları için kitaplarını imzaladı.Söyleşinin ardından gerçekleştirilen Volkan Konak konseri ise vatandaşlara coşku dolu anlar yaşattı. Volkan Konak, yaklaşık 2 saat süren konserde sevilen parçalarını seslendirdi. Volkan Konak'ın şarkılarına yüzlerce kişi eşlik ederken, birçok kişi de müziğin ritmine uyarak oynadı.Coşkulu konserin ardından ise deniz içinde oluşturulan su perdesine yansıtılan Türk Bayrağı ve Atatürk hakkında hazırlanmış kısa film gösterisi coşkuyu zirveye ulaştırdı. Su içindeki gösteri sırasında çalan çeşitli marşlara da sahildeki yüzlerce kişi eşlik etti. Gecenin sonunda gerçekleştirilen havai fişek gösterisi ise unutulmaz anlar yaşanmasına neden oldu.Etkinliğin bugün saat 19.00'dan itibaren gerçekleştirilecek son gününde ise, Hanri Benazus "Niçin Atatürk", Yılmaz Karakoyunlu "Atatürk ve İzmir Suikastı" ve Çeşmeli yazar Mehmet Culum'un "Atatürk'ün Çeşme Ilıca'ya Gelişi"konulu söyleşileri gerçekleştirilecek. Etkinlik, İzmir Kordon Zeybeği, "Ilıca günlerinde Atatürk" konulu danslı müzikal gösteri ve Ilıca esintisi ile bale gösterisinin ardından 4 D gösterisinin tekrarı ile sona erecek.