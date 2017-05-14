Çeşme'de bahar konseri

ÇEŞME Kaymakamlığı Halk Eğitim Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Korosu'nun Çeşme Çakabey Kültür Merkezi'nde bahar konseri verdi

Çeşme ve Alaçatı'da yaşayan, değişik meslek gruplarından gönüllü olarak oluşan Çeşme Halk Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu, Çeşme Çakabey Kültür Merkezi'nde bir konser verdi. Koronun şefliğini, Çeşme Halk Eğitim Müdürlüğü müzik öğretmenlerinden Leyla Ildır yaptı. Udu ile koroya en büyük desteği veren Kemal Ozan Ildır ve TRT Radyosu'nun birbirinden değerli saz üstatlarının eşliğinde, Türk Sanat Müziği'nin seçme eserlerini seslendiren koro, salondaki dinleyicileri farklı duygulara, değişik diyarlara sürükledi. Kemal Kazandı'nın sunumları ile gerçekleşen konserin birinci bölümünde suzinak, hicazkar ve hicaz makamlarında eserler, ikinci bölümünde ise kürdilihicazkar makamında eserler seslendiren koristlere salonda bulunan seyircilerde eşlik etti. Solo performansları ile Türk Sanat Müziği eserlerine farklı yorumlar getiren solistlerin bu performansları salonda büyük alkış topladı.

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