Çeşme'de bu kez koyunlar yarıştı

İzmir'in Çeşme Belediyesi'nce düzenlenen '4'üncü Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Şenliği'nin 2'nci gününde Sakız koyunları, koçları ve tokluları derece alabilmeleri için podyuma çıkarıldı

Çeşme Belediyesi'nce '9 Durak 9 Deneyim Projesi' kapsamında gerçekleştirilen '4'üncü Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Şenliği'nin 2'nci günü etkinlikleri, Çeşme Çarşısı'nda yapılan yürüyüşle başladı. Yürüyüşe Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, Çeşme Belediye Meclis üyeleri, CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hakkı Kocakara, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çeşme Şube Başkanı Veysel Ayhan, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Sakız Belediyesi Turizm Sorumlusu Rena Pagoudi Damigou, Sakız Adası Gümrük Müdürü Theoharis Gialouris, Gümrük Müdürü Yardımcısı Semira Charokopou, Sakız Adası Ticaret Odası Başkanı Legatos Pantelis, Sakız Adası Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi ve Kiralık Odalar Birliği Başkanı Dimitris Kitrilakis, Sakız Adası'ndan gelen halk oyunları ekibi, üreticiler ve Çeşmeliler katıldı. Yürüyüşte bu yıl ilk kez şenlik alanı dışında yapılan değerlendirmede, jüri üyelerince yarışmaya kabul edilen Sakız koyunları, koçları ve tokluları da konuldukları özel araçlarla yer aldı. Şenliğin 2'nci günündeki etkinliğe katılımın yüksek olduğu gözlenirken, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz da Ovacık Mahallesi'ndeki etkinliklerde yer aldı.

'YÜZLERCE KOYUN VE KOÇ ELEMEDEN GEÇİRİLDİ'

2'nci gün etkinlikleri, Çeşme Belediye Başkanı Dalgıç'ın, Ovacık Mahallesi şenlik alanındaki konuşması ile başladı. Dalgıç, "Bu etkinlik, 1970'li yıllarda başlayan, zaman zaman kesintiye uğrayan bir etkinlik. 2014 yılında Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda bu etkinliği yaptığımız zaman 32 civarında Sakız koyunu ve koçu katılmıştı. 4'üncüsünü yaptığımız bu etkinlikte, jüri üyelerimiz, yüzlerce koyun ve koçu elemeden geçirip, yarışmaya katılacak Sakız güzellerini belirlediler. Bu da yaptığımız bu etkinliğin Çeşme bölgesine ve üreticisine olan katkıyı gösteriyor" dedi.

'SAKIZ KOYUNU, ÇEŞME'NİN ÖNEMLİ DEĞERİDİR'

Ovacık Mahallesi Muhtarı Mehmet Koç ise sakız koyununun adını, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan aldığını belirterek, "Sakız koyunu, yarımadamızda yetişir. Süt ve yüksek döl verimi özelliğine sahiptir. Her yerde yaşamaz. Soğuğu sevmez. Her bulduğu otu yemez. Sürü hayvanı değildir. Küçük sürüler halinde yetişirse verimi daha yüksek olur. İkiz ve üçüz doğurma oranı yüksektir. Düzgün beslenirse, 2 yılda üç kuzulama yapar. Sakız koyunu, Çeşme'nin önemli bir değeridir. Sahip çıkmak zorundayız" diye konuştu.

KOMŞUYLA BİRLİKTE HALAY ÇEKTİ

Ovacık Mahallesi sakinleri, konuşmaların ardından etkinlikte Ovacık zeybeği ve Karaburun zeybeği oynadı. Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Derneği Halk Oyunları ekibi ve Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan gelen halk oyunları ekibinin gösterileri de ilgiyle izlendi. Çeşme Belediye Başkanı'nın eşi Semra Dalgıç ve Belediye Meclis üyelerinin Sakız Adası'ndan gelen halk oyunları ekibiyle birlikte halay çekmesi ise büyük alkış aldı.

Etkinlikte gerçekleştirilen 'En İyi Sakız Koyunu Yarışması'na 24 üreticinin hayvanları kabul edilirken Cüneyt Noyan, Salih Seymen, Mustafa Kaymakçı, Çağrı Kandemir, Halil Girgin ve Halil Karanfil'den oluşan jüri üyeleri, değerlendirme yapmakta zorlandı. 'En İyi Sakız Koyunu' kategorisinde Hakan İşit'in koyunu birinci, Ekrem Çelik'in koyunu ikinci, Yusuf Karaburun'un koyunu ise üçüncü seçildi.

'En İyi Sakız Koçu' kategorisinde ise Hulusi Baysal'ın yetiştirdiği koç birinci seçildi. Ömer Dönmez ve Mustafa Erken'in yetiştirdiği koçlar da ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Yarışmada, 'Sakız Erkek Toklu' kategorisinde ise birinci Hulusi Baysal, ikinci Hasan Saatli, üçüncü ise Kemal Fatih Baysal'ın yetiştirdiği toklular oldu. Yarışmanın son kategorisi olan 'Sakız Dişi Toklu' kategorisinde de Osman Esmer'in toklusu birinci seçildi. İbrahim Özcan'ın toklusu ikinci, Amaç Menengiç'in toklusu da üçüncü sırada yer aldı.

'4'üncü Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Şenliği', katılanlara Çeşme Belediyesi tarafından kavurmalı pilav ve ayran ikram edilmesiyle sona erdi.