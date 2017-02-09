Çeşme'de gezi tekneleri sahipleri barınak istiyor

İzmir'in turizmdeki lokomotif ilçesi Çeşme'de yaz aylarında turizme hizmet eden gezi teknelerinin sahipleri, kış aylarında geçici olarak barındıkları Ulusoy Limanı'ndaki barınaktan çıkarılınca tepki gösterdi. Tekne sahipleri, yetkililerden bir an önce sorunlarına çare bulunmasını isteyip, internette imza kampanyası başlattı

Geçtiğimiz günlerde U.N. Ro Ro tarafından satın alınan Ulusoy Limanı el değiştirince, limanın barınak bölümünde geçici olarak barınan gezi tekneleri, buradan çıkarıldı. Barınaktan çıkarılan gezi tekneleri, sahipleri tarafından Emniyet Müdürlüğü yanındaki Çeşme İskelesi'ne bağlandı. Ancak, burada da barınmasına izin verilmeyen gezi tekneleri, yaz aylarında hizmet verdikleri Çeşme Sahili'ndeki yerlerine gitmek zorunda kaldı.



Tekne sahipleri, Çeşme Sahili'ndeki bağlama yerinin korunaklı olmaması nedeni ile, sert havalarda teknelerinin güvende olamayacağını belirtip, yetkililerden çözüm bulmalarını istedi. Günübirlik Gezi Tekneleri Kooperatifi Başkanı Haydar Yamaner konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ege Bölgesi'nde, gezi teknelerinin barınabileceği limanın olmadığı tek yerin Çeşme olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:



"Şu anda Çeşme'de günübirlik teknelerin barınabileceği bir yer yok. Hava şartlarının sertleştiği dönemlerde, bir yerlere sığınmaya çalışıyoruz. Çok zor durumdayız. Yetkililerden acil bir çözüm istiyoruz. Çeşme Su Ürünleri Kooperatifi, Günübirlik Gezi Tekneleri Kooperatifi ve Çeşmeli denizcilerle birlikte Çeşme balıkçı barınağının büyütülmesi için bir proje sunmuştuk. Ayrıca Çeşme Marina'nın girişindeki mendireğin marinaya bakan bölümü şu an için atıl duruyor. Bu mendireğe kış aylarında teknelerimizi bağlamak için izin verilmesi bizler için geçici bir çözüm olabilir. Ama asıl kalıcı çözüm, Çeşme balıkçı barınağının büyütülmesi. Yetkililerin sesimizi duymalarını istiyoruz."



İnternetteki "www.change.org" adlı sitede, imza kampanyası da başlatarak vatandaşlardan destek isteyen gezi tekneleri sahipleri, "Denizcilerimiz mağdur, balıkçılarımız mağdur. Turizme en çok katkı sağlayan teknelerimiz, işletmelerimiz barınacak bir yer bulamıyor. Denizler bizim olduğu kadar da, denizdeki denizcilerimize, milli servetimiz olan teknelerimize sığınacak bir yer bulmak için seferber olalım" dedi.

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