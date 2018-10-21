Çeşme'de göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişi tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste yasadışı yollardan yurtdışına çıkma hazırlığında olan 22 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili insan ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Çeşme'de göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişi tutuklandı
21 Ekim 2018 Pazar 12:13

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, geçen cuma günü uygulama sırasında şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Minibüsün içinde 12 Filistin, 8 Suriye ve 2 Yemen uyruklu düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Suriyeli H.S.'nin ifadesi doğrultusunda insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen M.K. ve M.A. da kent merkezinde ekiplerin yaptığı operasyonla yakalandı. Öte yandan ekiplerin incelediği ilçenin girişindeki güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarında zanlıların düzensiz göçmenleri Çeşme'ye getirdikleri belirlendi. Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyette sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çeşme #göçmen #kaçakçı
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