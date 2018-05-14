Çeşme'de, gökyüzünde görsel şölen

Çeşme Belediyesi'nin 9 Durak 9 Deneyim projesi içinde yer alan ve bu yıl ikincisi düzenlenen Reisdere Uluslararası Uçurtma Festivali'nde, birbirinden ilginç uçurtmalarla gökyüzünde görsel şölen oluştu

Çeşme Belediyesi'nce, 12-13 Mayıs tarihlerinde, Reisdere Mahallesi'nde gerçekleştirilen 2. Reisdere Uluslararası Uçurtma Festivali'ne, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Martı Uçurtma Kulübü destek verirken, Almanya, İtalya, Fransa, Belçika ve Endonezya'dan profesyonel uçurtmacılar, önemli bölümünü kendileri tasarladıkları birbirinden güzel uçurtmalarıyla, gökyüzünde görsel şölen oluşturdular.

Yüzlerden gülümseme eksik olmadı

Festivalden bir gün önce profesyonel uçurtmacılar tarafından çocuklar için uçurtma yapımı atölyesi düzenlenirken, çocuklar, kendi yaptıkları uçurtmaları ve Çeşme Belediyesi'nin ücretsiz olarak dağıttığı uçurtmaları, festival boyunca uçurarak doyasıya eğlendiler. Festival alanına gelen aileler de çocukların eğlencelerine ortak olurken, adeta çocukluklarına dönerek kendileri de büyük bir keyifle uçurtmaları uçurdular. Yüzlerce uçurtmanın gökyüzünde oluşturduğu görsel şöleni ise, birçok kişi cep telefonları ile ölümsüzleştirdiler. İki günlük festival boyunca, aileler ve çocuklar, uçurtma uçurarak stres atarken, yüzlerinden gülümseme eksik olmadı.

Dalgıç, yakından ilgilendi

Çeşme'nin en renkli festivalinde, Reisdere sakinlerinin açtıkları stantları, Reisdere Mahallesi Muhtarı Feridun Akar ile birlikte tek tek dolaşan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Reisdere sakinleriyle sohbet etti. Festival alanında uçurtma uçuran ailelerin uçurtma keyfine de ortak olan Başkan Dalgıç, çocuklarla da yakından ilgilendi. Belediye Başkanı Dalgıç, festival için yurt dışından gelen profesyonel uçurtmacılarla ve Martı Uçurtma Kulübü üyeleriyle de sohbet ederek, festivale olan katkılarından dolayı teşekkür etti. Dalgıç, yabancı ve Türk profesyonel uçurtmacılara birer Teşekkür Belgesi de verdi.

"Özgürce uçurulan uçurtmalarla stresten uzak 2 gün"



Festival ile ilgili bir açıklama yapan Çeşme Belediye Başkanı Dalgıç, "Bu yıl Reisdere Mahallemizde ikincisini düzenlediğimiz, uçurtmaların özgürce uçurulduğu festivalde, vatandaşlarımıza, biraz da olsa stresten uzak iki gün yaşatabildiysek, bundan büyük mutluluk duyarız. Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan sıkıntılar, ekonomide yaşananlar ve erken seçim havası, insanları ister istemez strese sokuyor. Yurt içinden ve yurt dışından festival için Çeşmemize gelen profesyonel uçurtmacıların birbirinden güzel uçurtmalarıyla, güzel Çeşmemizin semalarında oluşturdukları görsel güzelliğin yanında, kendi yaptıkları ve belediyemizin dağıttığı uçurtmalarla, ailece uçurtma keyfi yaşayan insanlarımıza biraz nefes aldırdığımıza inanıyoruz. Yine inanıyoruz ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine, Cumhuriyet değerlerine yürekten bağlı insanlarımız, 24 Haziran seçimlerinden sonra da ülkemize nefes aldıracaklardır" dedi.

Ege Orkestrası, unutulmaz bir gece yaşattı

Öte yandan festivalin birinci gününün akşamı, Reisdere Köy Meydanı’nda düzenlenen Ege Orkestrası konseri ise, Reisdere sakinlerine ve Çeşmelilere unutulmaz anlar yaşattı. Vatandaşlar, gecenin geç saatlerine kadar şarkılara eşlik ederken, zaman zaman da yerlerinde duramayarak oynadılar.

"Uçurtma Festivali, uçurtma turizmini oluşturacak önemli bir fırsat"

İki yıldır Çeşme Belediyesi'nin düzenlediği festivale aktif destek veren Martı Uçurtma Kulübü'nün üyelerinden Halit Çebeci, "Çeşme'nin rüzgarı muhteşem. Uçurtmalar da rüzgarı sever. Bizler de rüzgarın güzel olduğu her yerde uçurtmalarımızı uçurmaktan büyük keyif alıyoruz. Çeşme Belediyesi, iki yıldır düzenlediği Reisdere Uluslararası Uçurtma Festivali ile hem Çeşmelilere, hem de biz uçurtma sevdalılarına unutulmaz anlar yaşatıyor. Biz, Martı Uçurtma Kulübü olarak bu festivale destek veriyoruz. Yurt dışından da arkadaşlarımız, kendi tasarladıkları uçurtmalarla bu festivale katılarak, görsel şölen oluşturuyorlar. Bu yıl, Almanya, İtalya, Fransa, Belçika ve Endonezya'dan profesyonel uçurtmacı arkadaşlarımız festivale katıldılar. Yurt dışından gelen profesyonel uçurtmacılar, birçoğu kendi tasarımları olan uçurtmalarını, dünyanın dört bir yanında uçuruyorlar. Çeşme'ye de gelerek, müthiş bir görsel zenginlik oluşmasına katkı sağladılar. Çeşme Belediyesi'nden bir isteğimiz var; lütfen bu güzel festivali devam ettirsin. Çeşme'ye çok yakışıyor. İnanıyorum ki, bu uluslararası festival, hızla gelişecek, büyüyecek ve uçurtma turizmi oluşacaktır. Yurt içinde de yurt dışında da uçurtma meraklısı önemli bir kitle var. Uçurtma sevdalıları, sadece bu festival için Çeşme'ye geleceklerdir. Bu festival, Çeşme için önemli bir fırsattır" şeklinde konuştu.

"Uçurtma, ruhu dinlendiriyor"

Martı Uçurtma Kulübü olarak, Türkiye'nin birçok bölgesindeki etkinliklere katıldıklarını söyleyen Halit Cebeci, "Geçtiğimiz hafta Mardin'deydik. Mardin Müzesi'nin organize ettiği uluslararası bir festivale katıldık. Uçurtmalar, hepimizin çocukluğunda önemli izler bırakmıştır. Ama günümüzdeki çocukların uçurtma uçurduğunu ne yazık ki pek göremiyoruz. Martı Uçurtma Kulübü olarak bu kültürü yaşatmaya ve çocuklara sevdirmeye çalışıyoruz. Uçurtma uçurmak, çok güzel bir hobi. Erkek, kadın, her yaştan kişi, her mevsimde uçurtma uçurabilir. Evlerinizde, klasik altıgen uçurtmaların dışında, değişik uçurtmalar tasarlayabilirsiniz. İnsanın gökyüzünde uçan bir cisime iple bağlı olması, aslında biraz ruhunu da dinlendiriyor. Ben, hafta sonları bir yerlerde uçurtma uçurduğum zaman, yeni haftaya çok dinç uyanabiliyorum. Uçurtma uçurmak, bütün stresimi alıyor" diye konuştu.

İtalya'nın en iyi uçurtmacılarından birisi

Festival için İtalya'dan gelen, 30 yıldır uçurtma uçuran, aynı zamanda uçurtma tasarımı da yapan, İtalya'nın en iyi uçurtmacılarından Antonio Ferraiuolo, keyifle uçurduğu uçurtmalarının yanında, İtalya bayrağını da uçurarak objektiflere poz verdi. Ferraiuolo, Çeşme'deki rüzgarın muhteşem olduğunu belirterek, Çeşme'de bulunmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Ailece geldiler

Belçika'dan ailece gelen Roger Stevens, eşi Catharina ve Kızı Femke ile birlikte, kendi tasarımı olan ahtapot şeklindeki uçurtması ile objektiflerin karşısına geçti. Aynı zamanda Belçika'da ünlü bir aşçı olan Roger Stevens, geçtiğimiz yıl, Fransa'da düzenlenen bir etkinlikte, kendi tasarımı olan bir uçurtmayla birinci olduğunu belirtirken, bu festival nedeniyle ailece geldikleri Çeşme'de, kısa da olsa bir tatil yapma fırsatı bulduklarını ve Çeşme'yi çok beğendiklerini söyledi.

Alman uçurtma tasarımcısı, Çeşme'ye hayran kaldı

Kendi adına bir internet sitesi de açarak uçurtma tasarımlarını tanıtan, Almanya'dan gelen Bernhard Dingwerth da, 2. Reisdere Uluslararası Uçurtma Festivali için en güzel uçurtmalarını getirdiğini belirterek, Çeşme'ye ve rüzgarına hayran kaldığını ifade etti. Dingwerth, önümüzdeki yıllarda da Çeşme'ye gelmek istediğini dile getirdi.