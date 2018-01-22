Çeşme'de ikinci etap için ihaleye çıkılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme’de eskiyen ve kaçaklara neden olan tüm iletim hatları ile su şebekelerini yeniliyor. Ildırı bölgesinde çalışmalarını sürdüren İZSU, 712 kilometrelik tarihi yatırımın Alaçatı, Ilıca, Paşalimanı ve Boyalık bölgelerini de kapsayan ikinci etabı için gelecek ay ihaleye çıkıyor

Şebekedeki su kayıp ve kaçaklarının ciddi boyutlarda olduğu Çeşme’de özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı, İZSU’nun 3 etaplık tarihi yatırımı ile çözülüyor. 2014 yılında Bütünşehir Yasası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarına giren ilçenin 30 yıllık eskiyen ve kaçaklara neden olan içme suyu alt yapısını yenilemek için 712 kilometrelik içme suyu şebekesi ile 86 kilometrelik yeni iletim hattı oluşturacak olan İZSU, 2017 yılının Mart ayında projenin birinci etap çalışmalarını başlatmıştı.



Çeşme’de 44.1 milyon liralık yatırımla 143 kilometre içme suyu şebekesi ile 50 kilometre uzunluğunda iletim hattı çalışmalarını içeren birinci etap çalışmalarını sürdüren İZSU, projenin ikinci etabı için de Şubat ayında ihaleye çıkıyor. Çeşme 2. Etap İçme Suyu ve İletim Hattı, 38 kilometrelik iletim hattı ile 276 kilometrelik içme suyu şebekesinden oluşuyor. İmalat çalışmaları kapsamında Alaçatı, Ilıca, Paşalimanı ve Boyalık bölgesinin içme suyu şebekesi ile arızalar ve kaçaklar nedeniyle su sıkıntısına neden olan Vali Kutlu Aktaş Barajı ile İstanbul Depo, Belkent Depo, İstanbul Depo ile Dalyan ve Çeşme Depo arasındaki iletim hatları baştan sona yenilenecek. Çeşme’deki tarihi alt yapı yatırımı, üçüncü etabın da tamamlanması ile sona erecek. Bu son etap çalışmaları kapsamında 5 kilometre iletim hattı ile 283 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi yenilenecek. Üçüncü etapta Çeşme merkez, Dalyan, Çiftlik, Altınkum ve Pırlanta Plajı’nın bulunduğu bölgeler yer alıyor.





12 kilometresi bitti



Halen devam etmekte olan Çeşme 1’nci kademe içme suyu ve iletim hattı çalışmaları Ildırı, Germiyan, Şifne ve Reisdere mahalleleri ile Ildırı kuyular bölgesi - Çeşme Ilıca İstanbul Depo arası ana iletim hattı yenileme çalışmalarını içeriyor. İZSU Genel Müdürlüğü, bu ilk etap çalışmalar kapsamında, Ildırı kaynaklarından gelen suyun Çeşme’ye aktarılmasını sağlayan ve çürüdüğü için sık sık arızalanan 17 kilometrelik iletim hattının 12 kilometrelik bölümünü yeniledi. Ildırı bölgesindeki şebeke yenileme çalışmalarının devam ettiği birinci etap çalışmalar, 2019 Şubat ayında tamamlanacak.



