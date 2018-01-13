Çeşme'de kaza: 1 ölü

Kaza, dün akşam eski İzmir-Çeşme yolu Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında meydana geldi. Ali Yatağan, yönetimindeki 35 VKN 10 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince araç şarampole yuvarlandı. Ağır yaralanan Yatağan, ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalen ardından ambulansla Urla Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ali Yatağan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, soruşturma başlattı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.