Çeşme'de korkutan yangın

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde, yerleşim yerlerinin hemen yakınındaki arsada çıkan yangın korkuya neden oldu

Musalla Mahallesi, 2056 Sokak'ta, su deposunun da bulunduğu arsada, bugün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, yangın, arsada bulunan bir ağacın arkasındaki eski bir koltuğun tutuşması ile başlayıp, kısa sürede yayıldı. Yangının çıktığı yerin yakınında evlerin olması ve ve su deposunun etrafında çam ağaçlarının bulunması, korkuya neden oldu. Çeredekiler yangının başladığı yerin çok yakınında park edilmiş bir otomobil olması nedeniyle polisi ve itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ekipleri araç sahibine haber vererek aracı yangın yerinden uzaklaştırdı. Polis ekipleri çevre emniyetini alırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de su sıkarak alevleri çam ağaçlarına ulaşmadan söndürdü. İki dönümlük alandaki kuru otlar küle dönerken, polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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