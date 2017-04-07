Çeşme'de Ot Festivali'ne yoğun ilgi

Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen turizm beldelerinden Alaçatı’da, her geçen yıl katılımcı sayısının katlanarak arttığı ve bu yıl yaklaşık 250 bin kişinin beklendiği Alaçatı Ot Festivali sekizinci kez Çeşmeseverleri buluşturdu

Festivalin ikinci gününde saat 13:00’te başlayan kortej yürüyüşü Değirmenleraltı Meydanı’nda sona erdi. Korteje başta Çeşme Kaymakamı H. Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Yılmazer olmak üzere Çeşme protokolü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Çeşmeliler ve festival için tüm Türkiye’den gelen izleyiciler katıldı. Kalabalık nedeniyle stantlar arasında yürümekte zorlanan kortej heyetine, satış yapan esnaf ve festival konukları İzmir Marşı ile eşlik etti.



GÜLEN YÜZLERİ GÖRMEK BİZİ MUTLU EDİYOR



Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç kortej yürüyüşü sonrasında yaptığı açıklamada, sekizincisini başlattıkları Alaçatı Ot Festivali kortej yürüyüşünün çok eğlenceli geçtiğini, insanların çok mutlu olduğunu gözlemlediğini söyledi. Dalgıç, “Müziğin ritmiyle oynayan insanlar, bir mutluluk yüzlerinde. Yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen bu insanların gülen yüzlerini görmek, bizi ayrıca mutlu ediyor. Şu anda burada ciddi bir hareketlilik var. Zaten geçen yıldan daha çok kalabalık olacağı bir tahmin değildi. Bundan kesin emindik. İlçemizdeki bütün otellerimiz, pansiyonlarımız konaklama yerlerimiz dolu. Yetmedi, çevre ilçelerdeki oteller de doluyor. Bu gerçekten hoş bir şey.. İnsanlar dört gün boyunca burada hem Çeşme’nin o büyülü atmosferini yaşasın, hem de çok sıkıldığımız bir dönemde, yüzümüzün hep asık durduğu yapıyı biraz olsun dağıtalım istedik. Kortej sonrasında dolaştığımız stantlarda satış ve alışveriş yapanların yüzündeki o mutluluk da görülmeye değerdi. İnsanlar geçişimiz esnasında İzmir Marşı söyledi. Biz İzmirliyiz, o marşı zaten dilimizden düşürmüyoruz. Festival boyunca yaklaşık 250 bin ziyaretçi bekliyoruz. Şu anda 100 bin civarında geceleme var. Ortalama geceleme ücreti 400-500 TL. Günübirlik gelenler, restaurantlar, hediyelik eşya, stant satışları derken bu yıl esnafın 100 milyon lira ciroyu aşacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Tüm misafirlerimize keyifli festival günleri diliyorum, gönüllerince eğlensinler.”



SÖYLEŞİ, YEMEK ATÖLYESİ VE UYGULAMA BAHÇE ZİYARETİ



İkinci günde ‘Yenilebilen Otların Doğadan Toplanması’, ‘Doğal Türlerimizin İzinsiz Toplanması ve Yurt Dışına Götürülmesi: Biyokaçakçılık’, ‘Raw Food Mucizesi’, ‘Otlar ve Zeytinyağından Gelen Sağlık: Akdeniz Tipi Beslenme’, ‘Otlu Lezzetlere Modern Dokunuşlar’ konulu söyleşiler gerçekleştirildi. ‘Enginar Çanağında Isırgan Otlu Ada Ezmesi ve Isırgan Otlu Bahar Salatası’ adlı yemek atölyesi ve Alaçatı Bitkileri Uygulama Bahçesi Ziyareti günün diğer etkinlikleriydi.

