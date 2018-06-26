Çeşme'de palmiyeler için seferberlik

İzmir'in Çeşme ilçesinde, kırmızı palmiye böceği nedeniyle kurumaya başlayan palmiye ağaçlarının kurtarılması için seferberlik başlatıldı. İthal bir aşı sayesinde palmiye ağaçlarının kurtarılabilme umudu olduğu belirten Alaçatı Turizm Derneği üyeleri, "Bir ağacı da siz sahiplenin" çağrısı yaptı

Türkiye'nin gözde tatil merkezi Çeşme'de, son zamanlarda palmiye ağaçlarında kuruma belirtileri görülmeye başlandı. Yapılan incelemede ağaçların kırmızı palmiye böceği nedeniyle kuruduğu tespit edildi. Bu böcekle mücadele edilip, palmiye ağaçlarının kurtarılması amacıyla Alaçatı Turizm Derneği harekete geçti. Derneğin çalışmalarına destek veren iş adamı Murat Özakat'ın da desteğiyle Ege Üniversitesi ve bir holdingin iş birliğiyle gerçekleştirilen projeyle, İspanya'dan getirtilen yeni aşı bölgedeki ağaçlara uygulanmaya başladı.

'GELİN PALMİYELERİ KURTURALIM'

Alaçatı Turizm Derneği de üyelerine "Bir ağacı da siz sahiplenin" çağrısı yaptı. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Korkut Denizeri, Alaçatı'da şehitlik bölgesinde sadece 30 palmiyenin kaldığını, onların da büyük tehdit altında olduğunu belirtip, "Alaçatı ve Çeşme sevdalılarını destek olmaya çağırıyoruz. Bir palmiyeyi sahiplenerek onun kurtulması için destek olmalarını istiyoruz" dedi.

Denizeri, proje kapsamında iş adamı Murat Özakat tarafından aşıyı ithal eden ve ağaçlara serum şeklinde uygulayan firma ile temasa geçildiğini belirterek, "Firma hem ithalatı hem de uygulamasını yapıyor. Uygulamada ağaca serum için sonda yerleştiriliyor. Hasta olan ağaçlara ayda 2 defa, hasta olmayan ağaçlara yılda 10 defa aşılama yapıyor. Hasta olan ağaçlara yıllık 450 lira, hasta olmayanlara yıllık 350 lira bütçe gerekiyor. Bu konuda başlattığımız projemize Alaçatı ve Çeşme sevdalılarını destek olmaya çağırıyoruz. Bir palmiyeyi sahiplenerek onun kurtulması için destek olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Dernek olarak ilk önce sayıları hızla azalan Şehitlik'teki palmiyeleri sahiplenmek istediklerini ifade eden Denizeri, şunları söyledi:

"Bahçenizde otelinizde hasta bir palmiye varsa bir telefonunuzla ücret karşılığında aşılama yapılıyor. Önce kendi çevrenizde olanları sonra da yardım etmek istediğiniz tüm palmiyeleri bu şekilde tedavi ederek kurtarmaya destek olabilirsiniz."

'ÖNLEM ALINMAZSA TEK BİR YEŞİL PALMİYE KALMAYACAK'

Projeye destek veren iş adamı Murat Özakat da İspanya'dan ithal edilen aşının, hasta palmiyelerde olumlu sonuçlar verdiğini, hasta olmayanları da zararlıdan koruduğunu söyledi. Proje kapsamında işbirliği yapılan holdingin cep telefonlarına yönelik bir uygulama hazırlandığını belirten Özakat, Ege Üniversitesi'nin de proje dahilinde çalışma yürüttüğünü kaydetti. Buna göre, önce Çeşme ve Alaçatı'da ağaç sayısının belirleneceğini, hasta olanlar ve olmayanların saptanacağını vurgulayan Özakat, "Tüm bu işlemler söz konusu holding tarafından gerçekleştirilecek uygulama aracılığıyla uydudan saptanacak. Alaçatı'da palmiyeler zararlıların etkisiyle hızla kuruyor. Acil önlem alınmadığı takdirde turizm bölgesinde tek bir yeşil palmiye ağacı dahi kalmayacak" dedi.