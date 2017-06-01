Çeşme'de yapılan beach clup tepki topladı

İZMİR'in Çeşme İlçesinde, Çatalazmak bölgesindeki Gücücek Koyu'nda yapımı süren beach clup, çevredeki sitelerin ve halkın tepkisine neden oldu

Gücücek Koyu'nda yapılan çalışmalar üzerine şikayetlerin yoğunlaşması üzerine, geçtiğimiz günlerde İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Çeşme Belediyesi yetkilileri, koyda incelemeler yaparak tutanak tuttu. Tutulan tutanaklara rağmen çalışmaların sürmesi, vatandaşların tepkilerine neden oldu.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ihale ile kiraya verilen Gücücek Koyu'ndaki 1975 metrelik sahil şeridinde yapılan çalışmalara tepki gösteren site sakinleri ve vatandaşlar, sabah saatlerinde inşaat alanında bir araya geldi. Koyun kıyısından geçen yolun yanına yapılan uzun taş duvara, duvarın üzerine konulan demir korkuluklara, denizdeki iskeleye ve sahil bandında demirden yapılan sahneye tepkilerini dile getiren vatandaşlar, koyun çevresinde 8 site ve bu sitelerde 416 hane olduğunu belirtip, kendilerinin denize girebilecekleri bir sahil kalmamasından yakındı.



SİTELERE AYRILAN PLAJ BÖLÜMÜNÜN KAYALIK OLDUĞUNU SÖYLEDİ



50 aşkın aşkın vatandaşın inşaat alanında toplanması üzerine önce sert tepki göstererek, inşaat alanının terk edilmesini isteyen inşaat yetkilisi Halil İbrahim Karagöz, tartışmaların uzaması üzerine kalabağın yanından ayrıldı. Karagöz, bir süre uzaktan olup, biteni izledi. Daha sonra vatandaşların yanına tekrar gelen Karagöz, yapılan çalışmalarda yasalara aykırı bir şey olmadığını söyledi. Sitelerdeki vatandaşlar için plajın bitiminde bir halk plajı ayrıldığını söyleyen inşaat yetkilisi Karagöz, site yöneticileri ile de görüştüklerini belirterek kimseyi açıkta bırakmak gibi bir niyetleri olmadığını ifade etti. Kendi kullanacakları plajdan sonraki 120 metrelik alanı iş makinaları ile plaja çevireceklerini ifade eden Karagöz'e tepki gösteren vatandaşlar, söz konusu bölgenin kayalık ve deniz kestaneleri ile dolu olması nedeniyle denize girmeye elverişli olmadığı söyledi.



BELEDİYE İZİN BELGESİNİ GÖSTERMEDİLER



Yolun çökmemesi için belediyeden duvar yapma izni aldıklarını da iddia eden Karagöz, ancak tüm ısrarlara rağmen izin kağıdını gösteremedi. Bunun üzerine tepkiler daha da arttı. Tepkiler üzerine Gücücek Koyu'nu kiralayan Fırat San. Ltd. Şti. yetkilisi olduğunu söyleyen Metin Mutlu, önce belediye izin belgesini WhatsApp üzerinden göndereceğini söylese de daha sonra şirketin yetkilisi olduğunu ve belge göstermek zorunluluğu olmadığını ifade etti.



ŞİRKET YETKİLİSİ UZLAŞMA ÇAĞRISI YAPTI



Şirket yetkilisi Mutlu, Çeşme'ye hizmet vermek için geldiklerini belirtip, "Yasalara uygun, şartlara uygun, iş yapmak için geldik. İzin almadan, devletin ve belediyenin verdiği yetkiler dışında bir şey yapmaya gelmedik. "Durun" dediler, durduk. 'Yapın' dediler, yaptık. Sitelerdeki vatandaşlara da 'Oturalım, birlikte konuşalım. Uzlaşalım. Üstümüze düşeni, yapmamız gereken ne varsa yapalım. Protesto ederek insanları zor duruma düşürmenin bir anlamı yok. Burada komşu olacağız, yüz yüze bakacağız. Sevgi ve saygı çerçevesinde uzlaşmak istiyoruz" çağrısı yaptı.



"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNURUZ"



Tepki eylemi yapan vatandaşlar daha sonra da Çeşme Belediyesi'ne giderek CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ile görüştü. Kendilerine denize girecek sahil kalmadığından yakınan vatandaşlara, Çeşme Belediyesi olarak plajları almak için üç yıldır mücadele ettiğini vurgulayan Başkan Dalgıç, "Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Pırlanta Plajı dahil, tüm plajları kiraya veriyor. Gücücek Koyu'ndaki yerle ilgili, 25 Mayıs tarihinde bütün resmi tutanakları tuttuk. Tutanak, Encümene girecek. Daha sonra Savcılığa suç duyurusunda bulunup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sikayetçi olacağız. Ceza uygulanacak. Şu anda da inşaatlar mühürlü. Mühürü bozduysa, mühür fekki yaparız ve savcılığa suç duyurusunda bulunuruz" dedi.



"DAVA AÇIN"



Sahillerin kiraya verilmemesi için Bakanlık ve Müsteşarlık ile defalarca konuştuklarını anlatan Başkan Dalgıç, "Ilıca Plajı, Milli Emlak'a ait. Onun dışında bütün plajlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait. 'Plajları kiraya vermeyin' dedik. 'Belediye olarak bir bedel ödeyelim ama belediye bütçesinin öngördüğü bedelleri ödeyelim' dedik. Amacımız, toplam 10 bin şezlong alıp, bütün plajları renklendirmekti. Çeşme'de yaşayan lise öğrencisi, üniversite öğrencisini, Haziran ayının 15'inden Eylül ayının 15'ine kadar sigortalı olarak çalıştırarak ekonomik katkıda bulunmak istemiştik. Çok ucuz fiyata şezlongları kiraya verecektik. 3621 sayılı Kıyı Kenar Kanunu'na göre kıyılar halka açık olması gerekiyor. Ama değil. Bakanlığın kiraya vermesine bireysel dava açın. Kıyıların kiraya verilmesi, Anayasa Mahkemesi kararlarına ve yasalara aykırıdır. 6 metrekare büfe, 84 metrekare gölgelik kiraya verilebilir. Göcücek Koyu'nda 1975 metrekare kiraya verildi. Pırlanta Plajı'nda 7 bin metrekare kiraya verildi. Harita üzerinde çizim yapıp, kullanım alanı diyorlar. Oralara ben dahil, para vermeden kimse giremez" diye konuştu.

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