Çeşme'deki Beach Clup'da ruhsatsız yapılanmaya yıkım kararı

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde, Gücücek Koyu'nda yapımı süren Beach Clup'ta örülen taş duvar ve demir platformlar için Çeşme Belediye Encümeni'nce 60 bin lira para cezası uygulanması ve 1 ay içinde yıkılmasına karar verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihale ile verilen Gücücek Koyu'ndaki 1976 metre kullanım alanına, Fıratsan Limited Şirketi tarafından yapılan Beach Clup'a örülen taş duvar ve demir platformlar, tartışmaları da beraberinde getirmişti. Gücücek Koyu'na yakın 8 sitedeki 416 konutta oturanlar, bu duruma tepki gösterip, kendilerine denize girecek yer kalmamasından yakınmıştı. Şikayetler üzerine, geçen 25 Mayıs Perşembe günü bölgeye giden Çeşme Belediyesi ekipleri, plajın bitişiğindeki yolun kıyısına örülen taş duvar ile denizin içine demir platformdan iskele yapılmasının ve deniz kenarına yapılan platformların ruhsatsız olması gerekçesiyle inşaatı mühürleyerek tutanak tuttu. Tutanak, Belediye Encümeni toplantısında görüşülerek, ruhsatsız olarak,100.85 metreküp taş duvar yapılması nedeniyle 8 bin 635 lira 61 kuruş, 734.44 metrekare demir platform yapılması nedeniyle de 51 bin 729 lira 59 kuruş para cezası verilmesine karar verildi.



"Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alana ruhsatsız olarak" yapılan yapılaşma için toplam 60 bin 365 lira 17 kuruş para cezası belirlenen Encümen kararında, "Cezalı ruhsata bağlanma imkanı olmayan aykırılıkların yıkımı gerektiği" de vurgulandı. Ruhsatsız yapılaşma için verilen yıkım kararının işletme tarafından bir ay içinde yerine getirilmesi gerekiyor. Yıkım yerine getirilmezse, Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilecek.

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