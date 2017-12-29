Çeşme marinada 6 yat yandı!

Olay, gece yarısı Alaçatı Marina'da meydana geldi. Marinadaki demirli yatlardan birinde yangın çıktı. Elektrik aksamından çıktığı sanılan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bikişikteki diğer yatlara da sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin denizden ve karadan müdahalesiyle yatlardaki yangın söndürüldü. Yangının çıktığı yat tamamen kullanılmaz hale getirken, alevlerin sıçradığı 5 yatta ise hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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