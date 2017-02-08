Çeşme'nin 30 yıllık içme suyu şebekesi yenileniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında görev sınırlarına dahil edilen turistik Çeşme ilçesindeki 30 yıllık içme suyu şebekesini baştan sona yenilemek için düğmeye bastı. İZSU, 800 kilometrelik şebeke yenileme çalışmalarının ilk etabını 37.4 milyon liralık yatırımla Ildırı, Germiyan, Şifne ve Reisdere mahallelerinden başlatıyor

Şebekedeki su kayıp ve kaçaklarının ciddi boyutlarda olduğu Çeşme’de özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı, İZSU’nun tarihi yatırımı ile çözülecek.

17 kilometrelik hayat hattı da yenileniyor

Büyükşehir bugüne kadar neler yaptı?

2014 yılında Bütünşehir Yasası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarına giren ilçenin 30 yıllık eskiyen ve kaçaklara neden olan içme suyu alt yapısını yenilemek için proje çalışmalarını tamamlayan İZSU, şimdi 712 kilometrelik içme suyu ile 86 kilometrelik iletim hattını kapsayan yatırımın startını veriyor. İlk etapta Ildırı, Germiyan, Şifne ve Reisdere mahallelerinden başlayacak imalat çalışmaları 37.4 milyon liraya mal olacak; 153 kilometre içme suyu şebekesi ile 39 kilometre uzunluğunda iletim h attı döşenecek. Önümüzdeki günlerde başlayacak çalışmalar 720 günde tamamlanacak.Ildırı kaynaklarından gelen suyun Çeşme’ye aktarılmasını sağlayan ve çürüdüğü için sık sık arızalanan 17 kilometrelik iletim hattı da bu çalışmalar kapsamında yenilenecek. Ildırı ile Çeşme İstanbul Depo arasındaki iletim hattının yenilenmesi ile Çeşme’de su kayıplarında önemli oranda azalma olacak ve ilçeye daha fazla su aktarılmış olacak. Ayrıca Germiyan bölgesinde açılan kuyular da devreye alınarak ilçeye ilave su kaynağı sağlanmış olacak. Çeşme ilçesi şebeke ve iletim hattı yenileme çalışmalarının ikinci etabı Alaçatı, Ilıca, Paşalimanı, Boyalık bölgeleri ile İstanbul Depo ile Ç eşme bölgesine su sağlayan diğer depolar arasındaki iletim hatlarının yenilenmesini kapsıyor. İkinci etapta 276 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi ile 39 kilometre uzunluğunda iletim hattı yenilenecek. Önümüzdeki günlerde imalat çalışmaları için ihaleye çıkılacak. Çeşme’deki tarihi alt yapı yatırımı, üçüncü etabın da tamamlanması ile sona erecek. Bu son etap çalışmaları kapsamında 5 kilometre iletim hattı ile 283 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi yenilenecek. Üçüncü etapta Çeşme merkez, Dalyan, Çiftlik, Ovacık, Altınkum ve Pır lanta Plajı’nın bulunduğu bölgeler yer alıyor.Bütünşehir Yasası ile Çeşme ilçesinin alt yapısını devralan İZSU Genel Müdürlüğü, hızla arızaya neden toplam 37 kilometre uzunluğundaki eski su ve kanal hatlarını yeniledi. Ayrıca Germiyan bölgesinde 3 yeni kuyu açıldı. Ildırı’daki 8 kuyu ile Vali Kutlu Aktaş Barajı’ndan gelen suların toplandığı ana depo arasında eskiyen ve su kaçağına neden olan 13 kilometrelik çelik iletim hattındaki kaçaklar “dinleme yöntemiyle” tespit edildi ve arızalar giderildi. Ekiplerce arızalara hızla müdahale edilerek kaçak bağlantı yapanlar tespit edildi . Alınan önlemlerle ilçede kısa süreli arızalar dışında su kesintisi yaşanmadı. Çeşme’nin su sorununa çözüm getirmek amacıyla 25 – 30 yıllık eskiyen ve kaçaklara neden olan şebekelerin yenilenmesi için etüt ve proje çalışmaları tamamlanarak ve etaplar halinde ihaleye çıkılarak çalışmaların başlatılması kararı alındı. Asbest iletim hatları ile PVC borulardan oluşan şebeke hattı ductil borularla yenilenecek.