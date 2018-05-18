Çeşme'nin eski su boruları bu hale gelmiş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik ömrünü tamamlamasına rağmen uzun yıllar boyunca özel bir şirket tarafından sadece basit onarımlarla işletilen Çeşme su şebekesini baştan sona yeniliyor. Su kayıp ve kaçaklarının yoğun olarak yaşandığı ilçede, kazılar sırasında çıkan eski boruların görüntüleri herkesi şaşırtıyor. Çürüyen, yer yer kırılan asbest ve PVC borular, ilçede bugüne kadar yaşanan su sıkıntısının nedenlerini de gözler önüne seriyor

Şebekedeki kayıp ve kaçaklarının ciddi boyutlarda olduğu Çeşme’de özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı, İZSU’nun 3 etaplık tarihi yatırımı ile çözülüyor. 2014 yılında Bütünşehir Yasası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarına giren ilçenin 20 yıllık eskiyen ve kaçaklara neden olan içme suyu alt yapısını yenilemek için 712 kilometrelik içme suyu şebekesi ile 86 kilometrelik yeni iletim hattı projelendirildi. Yapım ihalesinin ardından 44.1 milyon liralık yatırımla projenin ilk etabı için 2017 yılı Mart ayında çalışmalar başladı.

İşe, özellikle Ildırı kaynaklarından gelen suyun Çeşme’ye aktarılmasını sağlayan ve çürüdüğü için sık sık arızalanan 17 kilometrelik iletim hattından başlandı. 143 kilometre içme suyu şebekesi ile 50 kilometre uzunluğunda iletim hattı çalışmalarını içeren Çeşme 1’inci kademe içme suyu ve iletim hattı imalatı kapsamında, bugüne kadar 68 kilometrelik içme suyu şebekesi ve iletim hattı yenilendi. Yıllarca bakım yapılmadan kullanılan iletim hattı ile şebekelerin görüntüleri görenleri şaşırttı. Çürüyen, yer yer kırılan çelik, asbest ve PVC borular, ilçede bugüne kadar yaşanan su sıkıntısının nedenlerini a&cced il;ıkça gözler önüne serdi.

Şifne Mahallesi’nin şebekelerini yenileyen İZSU Genel Müdürlüğü, branşman hatlarının yapımını sürdürüyor. Ildırı Mahallesi’nin içme suyu şebeke ve branşman hatları yenilendi. Bu bölge yeni şebekeden su kullanmaya başladı. Çeşme'nin içme suyu sorununu tümüyle çözecek imalatların ilk etabı, 2019 yılı Haziran ayında tamamlanacak.

Tarihi yatırımda ikinci perde

Çeşme 2. Etap İçme Suyu ve İletim Hattı, 38 kilometrelik iletim hattı ile 276 kilometrelik içme suyu şebekesinden oluşuyor. İmalat çalışmaları kapsamında Alaçatı, Ilıca, Paşalimanı ve Boyalık bölgesi, Vali Kutlu Aktaş Barajı ile İstanbul Depo arası, Belkent Depo ve İstanbul Depo ile Dalyan ve Çeşme Depo arasındaki içme suyu şebekesi ve iletim hatları baştan sona yenilenecek. İZSU, ikinci etap çalışmalara önümüzdeki günlerde başlayacak.

Çeşme’deki tarihi alt yapı yatırımı, üçüncü etabın da tamamlanması ile sona erecek. Bu son etap çalışmaları kapsamında 5 kilometre iletim hattı ile 283 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi yenilenecek. Üçüncü etapta Çeşme merkez, Dalyan, Çiftlik, Altınkum ve Pırlanta Plajı’nın bulunduğu bölgeler yer alıyor.

Eski hatlar ve patlayan borular

1 Nisan 2014 tarihinden itibaren 6360 sayılı yasa çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olan Çeşme'nin içme suyu hizmetleri, geçmişte uzun yıllar boyunca özel bir şirket tarafından verildi. Çeşme ve Alaçatı Belediyeleri bünyesinde altyapı hizmetlerini yürütmek amacıyla kurulan Çal-Bir (Çeşme-Alaçatı Birliği) tarafından yaptırılan su ve kanal şebekesi, ekonomik ömrünü tamamlamasına rağmen, hiç bir yatırım ve bakım yapmayan işletmeci şirketin basit onarımlarıyla çalıştırıldı.

İçme suyu hatları ve kanalizasyon hatları, geçmiş yıllardaki nüfus planlamasına göre yapıldığı için günümüzdeki nüfus yoğunluğuna bağlı olarak yetersiz kaldı. Hatlar çok eski olduğundan sık sık arızalar oluşuyor ve çok ciddi su kaçakları yaşanıyordu.

İZSU söz konusu altyapı tesislerini devir aldıktan sonra, öncelikle eski hatlarda tespit edilen büyük çaplı arızaları onardı; su kaçaklarını önlemeye yönelik yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. 37 kilometrelik içme suyu ve kanal şebekesi yenilenerek su kaçakları ve kanal şikayetleri azaltıldı. Ardından da ilçenin tüm şebekesini yenilemek için 3 etaplı dev proje hazırlanarak yapım ihalesine çıkıldı.