Çeşme'deki 5. Uluslararası Çeşme Open Satranç Turnuvası sona erdi. Genel klasmanda turnuvanın şampiyonu Ukrayna'dan Andrey Sumets olurken, Azerbaycan'dan Vugar Rasulov ikinci, Ukrayna'dan Yuri Solodovnichenko ise üçüncü oldu

Uluslararası Çeşme Open Satranç Turnuvası'nın 5'incisi, 6 gün sürdü. Çeşme'de satranç heyecanı yaratan turnuvanın ödül töreni, kültür merkezi olarak kullanılan tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde yapıldı. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı (TSF) Gülkız Tulay, Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, Gençlik ve Spor Hizmetleri İzmir İl Müdür Yardımcısı Emin Küçük, Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdür Vekili Nuri Büyükateş, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, IC Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, satranç sporcuları ve vatandaşlar törne katıldı.



Çeşme'yi tanıtıyoruz



Kazananlar

Konuşma yapan TSF Başkanı Tulay, 'Bu turnuvanın arkasında kelimelerle ifade edilmeyecek kadar büyük emekler var. Çeşme Meydanı'nda simültane gösteri, 200 kişinin katıldığı yıldırım turnuva ve özellikle görmekten, içinde bulunmaktan büyük gurur duyduğum, büyük mutluluk duyduğum bir ilk yaşandı. Denizin üzerinde iki büyük usta satranç oynadı. Çeşme, ülkemiz için çok önemli kültürel, tarihi ve turistik değeri olan bir yer. Biz turnuva vesilesiyle belki de Çeşme'yi tüm dünyaya anlatıyoruz. Ülkemiz turizm anlamında sıkıntılı günlerden geçerken bu katkının önemli olduğunu düşünüyorum' diye konuştu. Belediye Başkanı Dalgıç ise 'Böyle organizasyonlar ekip işi. Umuyorum ki, turnuvanın yapıldığı Aya Haralambos Kilisesi ve Çeşme Spor Salonu beklentilerinizi karşılamıştır. Aslına bakarsanız, bu turnuva bir etkinlik. Ama aynı zamanda bir turizme katkı sağlayan bir faaliyet. Umuyorum ki 6'ıncısı da, ülkemizin daha güzel günlerinde sizlerle tekrar buluşuruz' dedi.Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Genel klasmanda turnuvanın şampiyonu Ukrayna'dan Andrey Sumets olurken, Azerbaycan'dan Vugar Rasulov ikinciliği, Ukrayna'dan Yuri Solodovnichenko ise üçüncülüğü elde etti.Turnuvada A kategorisinde, 'En İyi Türk Sporcu' Ufuk Sezen Arat, 'En İyi 55 Yaş Üstü' Armen Grigoriev, 'En İyi Kadın Oyuncu' Betül Cemre Yıldız olarak ödül kazandı.B kategorisinde ise Genel kategoride, 'En İyi 16 Yaş Altı Sporcu' ve 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde Nehir Tokat, 'En İyi 55 Yaş Üstü' kategorisinde Veli Osmanlı ve 'En İyi Elo'suz oyuncu kategorisinde Ege Özbek ödül aldı.C kategorisinde ödül kazananlar ise 'Genel kategoride' Hakan Çelik ve 'En İyi Kadın Sporcu' kategorisinde İpek Yılmaz oldu. C kategorisinde Çeşme Belediyespor Satranç Takımı oyuncuları Yağız Efe Uğurlu altıncı, Ecem Çalman yedinci ve Ege Ünlü sekizinci olmayı başardı. Ecem Çalman 'En İyi Kadın Sporcu' kategorisinde de ikinci oldu.D kategorisinin ödüllerini de 'Genel kategoride' Arda Üzgür, 'En İyi Kadın Sporcu' kategorisinde Hatice Aslı Muştu aldı.