Çeşme, Ot Festivali ile başlayacak sezonu Aşk Festivali ile sonlandıracak

İzmir'in Çeşme İlçesi 2017 turizm sezonuna hazırlanırken, festival ajandası da belli oldu. 6-9 Nisan'da Alaçatı Ot Festivali'yle başlayacak etkinlikler, 21-22 Ekim'deki Aşk Festivali'yle sona erecek.



GERMİYAN FESTİVALİ



AŞIKLARI BEKLEYEN ETKİNLİK

Çeşme Belediyesi'nin düzenlediği en ünlü ve en popüler festival olan, bu yıl 8'incisi gerçekleştirilecek Alaçatı Ot Festivali, 6-9 Nisan'da düzenlenecek. Her yıl bahar ayında on binlerce insanın ziyaret ettiği, ot toplama ve ot aşı kategorilerinde yarışmaların düzenlendiği gelenekselleşmiş bir festival olan Alaçatı Ot Festivali, aynı zamanda ülkenin en çok ilgi gören etkinliklerinin arasında yer alıyor. Festival kapsamında, otları tanıma ve toplama gezilerinden yemek atölyelerine, yabani ot ve bitkilerle beslenme seminerlerinden konserlere kadar birçok etkinlik düzenleniyor. Festivalin kortej yürüyüşü ise renkli görüntülere sahne oluyor. Korteje binlerce kişi eşlik ederken, festivalin son gününde, Alaçatı Amfitiyatro'da en çok ot toplama ve en güzel ot yemeği yarışmaları ilgi topluyor. Çeşme Belediyesi'nin düzenlediği diğer etkinlikler şöyle gerçekleşecek:"5 Mayıs Hıdırellez Şenliği, 11-17 Haziran Uluslararası Çeşme Open Satranç Turnuvası, 1-2 Temmuz Ilıca'dan Ata'ya Selam etkinliği. Bu yıl ilk kez yapılacak etkinlik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1-8 Temmuz 1926'da ilçeyi ziyaretinin anısına yapılacak. Etkinlikte ünlü tarihçi ve yazarların söyleşileri, vals gösterileri, resim ve fotoğraf sergileri, danslı, müzikli söyleşi, deniz üzerinde hologram gösterisi, fener alayı, Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türkülerin seslendirileceği konser gerçekleştirilecek. 26-27 Ağustos Ildır Kültür Sanat Festivali, 5-15 Eylül'de ise Uluslararası Çeşme Klasik Müzik Akademisi ve Festivali yapılacak. 15-16 Eylül Kurtuluş Şenlikleri kapsamında, Alaçatı ve Çeşme'nin kurtuluş günlerinde, çeşitli kutlama programları düzenlenecek. 15 Eylül'de Alaçatı Amfitiyatro'da, 16 Eylül'de Çeşme Amfitiyatro'da konserler verilecek."23-24 Eylül Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Şenliği, 7-8 Ekim Germiyan Festivali yapılacak. Yüzyıllar öncesine dayanan köklü bir tarihe sahip olan Germiyan'ın verimli topraklarında biriktirdiği kültürel değerler ve bölge insanının gelenekleri kaynak alınarak oluşturulan 4'üncüsü gerçekleştirilecek. Türkiye'nin ilk Slow Food Köyü olan Germiyan'da gerçekleştirilecek festival kapsamında yerli üreticilerin ürünlerinin sergilendiği stantların yanı sıra, Kına Lokumu Kesimi, Sabun Yapımı, Kopanisti Peyniri Yapımı, Ev Şarapçılığı, Ekmek Yapımı gibi atölyeler düzenlenerek yöresel ürünlerin yapımı hakkında bilgi verilecek. Festivalin ikinci gününde düzenlenen Germiyan Ekmeği yarışması ile birbirinden lezzetli ve yüzyıllar öncesine dayanan mayası ile yapılan ekmekler, seçkin jürinin ve konukların beğenisine sunulacak.Merakla beklenen bir diğer etkinlik ise 21-22 Ekim'deki Aşk Festivali'ni; Çeşme Belediyesi, yörede yaşanmış bir aşk öyküsünden ilham alarak düzenliyor. Festivalin bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek. Çeşme Belediyesi'nin 9 Durak 9 Deneyim etkinlikleri çerçevesinde Dalyan Mahallesi'nde düzenlenen Aşk Festivali, konserden müzik ve şiir dinletilerine, dans gösterilerinden aşk sohbetlerine kadar birçok etkinlik ile Dalyan'ı ziyarete gelenlere güzel saatler yaşatacak.