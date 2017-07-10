Çeşme otelcilerinden tepki: Denize kirli diyene dava açarız!

Çeşme Otelciler Birliği 2'nci Başkanı Yakup Demir, ilçenin en önemli 8 plajında Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda su analizi yaptıklarını belirterek, denize girebilir raporu alındığını söyledi. Demir, aralık ayında ilçe açıklarında karaya oturan Lady Tuna gemisinden denize sızan yakıt nedeniyle sosyal medyada denizin kirli olduğuna dair yapılan paylaşımlar için tazminat davası açacaklarını söyledi

Çeşme'de denize sızan yakıtın ardından son haftalarda bazı vatandaşlar ve blogger'lar sosyal medya hesaplarından Çeşme'de denize girildiğinde üzerlerine yakıt yapıştığına, hasta olduklarına dair paylaşımlarda bulundu. Çeşme Otelciler Birliği 2'nci Başkanı Yakup Demir, "Aman ha Çeşme’nin denizi, plajları kirlidir, sağlığa zararlıdır. Girmeyin" diye paylaşımda bulunanlarla tek tek görüştüklerini, 48 saat içinde içeriğin kaldırılmasını istediklerini kaldırılmadığı taktirde tazminat davası açtıklarını söyledi. Laboratuvar analizlerinin "Denize girilebilir" yönünde olduğunu ifade eden Demir, şunları söyledi:



"Çeşme Otelciler Birliği olarak bu gibi yalan, yanlış, belgesiz ve mesnetsiz haberlerin peşine düşerek ve bu haberlerin detaylarına inerek kaldırılmasını sağlayıp, yapılan yanıltıcı ve karalayıcı yayınlara ilişkin tazminat davası açılması için uğraşımızı sürdüreceğiz. Söz konusu olayla ilgili defalarca halk sağlığını tehdit eden hiçbir unsur olmadığını, denize girmekte sakınca olmadığını beyan eden resmi kurumlar tarafından belgelerle açıklama yapılmasına rağmen bu belgeleri yok sayarak, Çeşme denizinin, plajlarının kullanılmaması yönünde halkı aksi yönde bilgilendiren, huzurunu kaçıran ve şüpheye düşüren yanlı ve yanıltıcı haberler yapan, belgesiz, bilgisiz ve herhangi bir araştırma yapmadan, duyumların içeriğini araştırmadan, görsel paylaşan, 'sosyal medya kullanıcıları' maalesef Çeşme turizmine ve Çeşme ekonomisine çok ciddi zararlar veriyor ve vermeye de devam etmekteler."