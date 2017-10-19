Çeşme'ye 796 km'lik hayat hattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme'de eskiyen ve kaçaklara neden olan tüm iletim hatları ile su şebekelerini yenileyecek. 84 kilometrelik iletim hattı ile 712 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesini kapsayan tarihi yatırımın ilk etabının startını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu verecek. Başkan Kocaoğlu, yarın saat 11.00'de Ildır Mahallesi'nde düzenlenen törene katılacak

Şebekedeki su kayıp ve kaçaklarının ciddi boyutlarda olduğu Çeşme'de özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı, İZSU'nun yatırımı ile çözülüyor. 2014 yılında Bütünşehir Yasası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarına giren ilçenin 30 yıllık eskiyen ve kaçaklara neden olan içme suyu alt yapısını yenilemek için proje çalışmalarını tamamlayan İZSU Genel Müdürlüğü, ilçeye 712 kilometrelik içme suyu ile 84 kilometrelik iletim hattı döşeyecek. Tarihi yatırımın ilk etabının startını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yarın saat 11.00'de Ildır Mahallesi'nde düzenlenen törenle verecek.

İlk etapta Ildırı, Germiyan, Şifne ve Reisdere mahallelerini kapsayan çalışmalar 37.4 milyon liraya mal olacak. İlçeye bu kapsamda 143 kilometre içme suyu şebekesi ile 50 kilometre uzunluğunda iletim hattı döşenecek. Ayrıca yeni şebekeden evlere bağlantı amacıyla 61 kilometrelik branşman borusu da yatırım kapsamına alındı.



Çalışmalar Ildır'dan başladı



Çeşme ilçesi 1. Kademe İçme Suyu Şebekesi İnşaatı, Ildır kuyular bölgesi ile Çeşme Ilıca İstanbul Depo arasına döşenecek 45 kilometrelik ana isale hattının imalat çalışmalarıyla başladı. Hattın 7 kilometresi tamamlandı. İletim hattı döşeme çalışmaları Çayağzı mevkiinde sahil yoluna paralel devam ediyor. Yeni isale hattı, Ildır bölgesindeki kuyular ve kaynakların suyunu Çeşme'ye aktaracak. Mevcut isale hattında yaşanan arızalar ve su kaçakları böylelikle sona ermiş olacak. Turizm sezonu bittiği için İZSU tüm ekipleriyle ilçenin pek çok yerinde iletim hattı ve şebeke yenileme çalışmalarına başlayacak. Çalışmaların tamamı 2019 yılında Haziran ayında bitirilecek.



Sıra 2. ve 3. etaplarda



İZSU, kısa bir süre sonra Çeşme içme suyu ve iletim hattının 2. etabı için de ihaleye çıkacak. Alaçatı Barajı ile İstanbul Depo, Reisdere Depo ile Belkent Depo arasında terfi hatları ile Ilıca ve Alaçatı mahallelerini kapsayan ikinci etap, 315 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi ve iletim hattından oluşuyor. Projesi hazır olan Çeşme 3. etap şebeke yenileme çalışmaları Çeşme Merkez, Dalyan, Çiftlik Mahallesi, Altınkum Mevkii ile Ovacık mahallelerini kapıyor. 3. etap içme suyu yatırımı kapsamında 288 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi ve iletim hattı yenilenecek.

