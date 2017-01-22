Çeşme'ye çevre felaketi yaşattı ve gitti!

Çeşme’ye tarihinin en büyük çevre felaketini yaşatan orkinos hasat gemisi Tuzla’ya doğru hareket etti

Geçtiğimiz yıl 18 Aralık Pazar günü Ildırı Körfezi’nde Fener Adası (Pırasa Adası) açıklarındaki kayalıklara oturarak Çeşme tarihinin en büyük çevre felaketine yol açan Lady Tuna adlı orkinos hasat gemisi bugün saat 12:20 itibariyle Çeşme’yi terk etti. Sabah saat 09:00’da demirli bulunduğu Çelebi Adası açıklarında başlayan operasyon sonucu geminin demir alması, halat bağlantılarının kontrolü ve çekme denemelerinin ardından Lady Tuna iki römorkör eşliğinde çekilmeye başlandı. Saatte ortalama 5 mil süratle çekilen gemi saat 12:15’te turistik Eşek Adası açıklarından geçerek 12:20’de Ildırı Körfezi’ni terk etti. Geminin yaklaşık 40 saat sonra bakımının yapılacağı İstanbul Tuzla Tersanesi’ne ulaşması bekleniyor.

ÇEŞME’NİN EN BÜYÜK ÇEVRE FELAKETİYDİ

18 Aralık’ta Sagun Denizcilik kafeslerinde yaptığı orkinos hasadından sonra gümrükleme sahasına giderken Ildırı Fener Adası açıklarındaki kayalıklara oturan Lady Tuna adlı gemi Çeşme’de bugüne kadar kayıtlara geçen en büyük çevre felaketine yol açmıştı. 18 Aralık’ta gemiden sızmaya başlayan fuel oil kısa sürede kontrol altına alınmış, 100 kişilik bir ekiple temizleme çalışmaları başarılı bir şekilde yürütülünce, karaya vuran 50 ton petrolün 30 tonu temizlenmiş, Çeşme çok daha büyük bir felaketin eşiğinden dönmüştü. Fakat 22 Aralık Perşembe gecesi ikinci fırtınada patlayan gemi çevresindeki bariyerler yeni bir kirliliğe neden olmuş, 50 ton fuel oil daha karaya vurmuştu.

ÇELEBİ ADASI AÇIKLARINA ÇEKİLDİ

27 Aralık sabah saat 10:00’da başlayan ve 12 saat süren çalışmalar sonucu Lady Tuna kayalıklardan indirilebildi. İlk etapta Gulf II ve Marintug I adlı römorkların yetersiz kalması üzerine Ulusoy’dan bir römork takviyesi daha gelmiş ve gemi ancak kurtarılabilmişti. Ardından Fener Adası güneyi ile Çelebi Adası’nın batısı arasında nispeten güvenli bir bölgeye çekilen gemi, inceleme ve soruşturmanın yürütülmesi için burada demirledi. Hem zarar tespiti, hem de geminin karasularımızda emniyetli bir şekilde tekrar seyrinin sağlanması için Denizcilik Müsteşarlığı bünyesinde oluşturulan Deniz Kazalarını İnceleme Komisyonu’ndan iki yetkili gelmiş ve çalışmalara başlanmıştı.

YÜK AKTARMASI 5 GÜN SÜRDÜ

Yürütülen soruşturma ve incelemeler sürerken 3 Ocak’ta Lady Tuna ambarlarında bulunan orkinoslar Tuna Princess adlı gemiye aktarılmaya başlanmıştı. Edinilen bilgiye göre Akdeniz’deki son hasat yeri Çeşme’ydi ve buradan sonraki rotası Singapur’du. Bu nedenle gemide toplam 1.600 ton orkinos vardı ve aktarma işlemi 8 Ocak Pazar gününe kadar sürdü.

35. GÜNDE ÇEŞME’Yİ TERK ETTİ

Takvimler 21 Ocak Cumartesi gününü gösterdiğinde, Lady Tuna kayalıklara oturmasının 35. gününde, ardında birçok soru işareti bırakarak Çeşme’yi terk etmiş oldu. Hakkında sürütülen soruşturma haricinde bireysel dava açıldı. Turizmciler balık çiftliklerinin sonsuza dek Ildırı körfezini terk etmesi gerektiğini tekrar dile getirmeye başladı. Temizlik işlemlerinin ardından önümüzdeki aylarda balık çiftliklerinin açık denize taşınmaları için ciddi kampanya hazırlıkları yapılıyor. Konunun kamunun gündeminden düşmemesi için basınla el ele verilmesi ve tam destek sağlanması için ayrı bir çalışma da yürütülüyor.