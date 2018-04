Çeşme'ye turist son dakika geliyor

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Veysi Öncel, erken rezervasyonda çok büyük bir talep görmediklerini ama hafta sonları son dakika gelen yerli turistlerin sayısının gittikçe arttığını söyledi



Geleceği olan proje

2018'in başı itibariyle Çeşme olarak 10 yurt içi ve yurt dışı fuara katıldıklarını belirten Öncel, 'Fuarlar Çeşme'nin 25 yıldan beri süregelen tanıtım çabalarının devamı niteliğinde gerçekleşti. Broşürler bastırdık. Çeşme tanıtımı adına ziyaretçilerimize CD'ler hediye ettik. Bu şekilde tanıtım organizasyonunu gerçekleştirdik. Bunun etkisini yazın erken rezervasyonda göreceğimizi düşünüyorum. Ama genel olarak bölgemiz adına erken rezervasyondan olumlu etkilenmiyoruz. Özellikle yerli turistler, son dakika planı yapıp Çeşme'ye çok sık geliyor. Uzun süreli planlar yerine hafta sonu dinlenme adına 2 günlüğüne gelen tatilcilerin uğrak mekanı durumundayız. Gelen yerli ve yabancı turist sayısında 2017 yılına göre bu yıl yüzde 40 artış göreceğimizi düşünüyorum. 2015'ten beri Türkiye'de özellikle yurtdışından gelen turist sayısında önemli bir düşüş söz konusu. Terör ve siyasi olaylardan dolayı etkilenme gözler önünde. Devletin politikası da turistler adına önemli bir faktör. Bu 3 yıllık süreci 2018 yılının gelmesiyle birlikte aşacağımızı düşünüyorum. Ki şu anda tablo da bu yönde ilerliyor. Çeşme, yerli turist bazında özellikle okulların kapanmasından açılmasına kadar olan süreçte yoğun bir talep ile karşı karşıya kalıyor. Yabancı turist bazında ise çekici bir tatil beldesi değil. Bunun nedeni ise her şey dahil sistemi uygulamıyor oluşumuz. Sadece 3 otel bu sistemi uyguluyor. Onun dışında olan tüm oteller yarım pansiyon ve oda kahvaltı sistemini uyguluyorlar. Şehrin konseptine her şey dahil sistemi uygun olmadığından bu şekilde bir otelcilik anlayışı oturmuş durumda. Tüm bunların sonucunda da Çeşme'ye gelen turist rakamlarına baktığımızda, yüzde 80 yerli, yüzde 20 yabancı turist geliyor diyebiliriz. Bu süre gelen durum kenti bir marka haline de getirmiş oluyor' dedi.Heyecanla 20 Nisan'daki havaalanı ihalesini beklediklerini ve karşılarındaki Sakız Adası'nda bile havaalanı varken Çeşme'de olmamasının düşündürücü olduğu noktasını da vurgulayan Öncel konuşmasına şu şekilde devam etti: 'Gelecek için önemli bir yatırım, turizmi geliştirme adına, ekonomiyi canlandırma adına, turizm sektörünü genişletme adına önemli bir adım olacak. Her şeyden önce buna inanıyoruz. Heyecanlı bir bekleyişteyiz. Çeşme, İzmir, Ege Bölgesi ve Türkiye adına önemli bir proje. Özellikle küçük uçaklar ve özel uçaklar için gerekli olan bir konuydu. Bir turizm beldesinin dünyada markalaşabilmesi için havaalanına, ulaşım ağına çok ihtiyacı vardır. Olmazsa olmaz. Yıllardan beri sürüncemede olan 'yapıldı yapılacak' tartışmalarına son verecek bu yatırımı sonuna kadar destekliyoruz. Karşı adamızda yatak sayısı bizden daha az, küçük bir destinasyon olan Sakız ve İstanköy adalarında bile havalimanı varken Çeşme'de olmaması bizleri üzmekteydi. Çeşme turizmi için önemli bir karar. Hepsini geçersek, tatil beldelerinin olmazsa olmazlarından olan ulaşım ağı genişliğidir. Otobüs yerine tabi ki uçak ile ulaşım sağlanması yurtiçi ve yurtdışından gelen turist sayısını önemli derecede olumlu etkiler ve çekici kılar. Günden güne ilerleyen turizmde Adnan Menderes Havalimanı'na alternatif olabilecek, özellikle charter uçuşların ve özel uçakların inebileceği havalimanının bulunması gerekli. Bu projeyi uygulama adına geç kalmış sayılırız. Ama geleceği olan bir proje olduğundan umutluyuz.'