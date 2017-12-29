Çeşme yeni yıla yüzde 100 dolu girecek!

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan İzmir'in Çeşme ilçesinde yeni yıl hazırlıkları tamamlandı. Otellerdeki doluluk yüzde 100'e ulaşırken belediye sokak partisini bu yıl da yapacak

Çeşme'de otellerdeki doluluk turizmcinin yüzünü güldürdü. Yaz sezonunda 13 bin olan yatak kapasitesi kışın 6 bine düşse de tamamı doldu. Çeşmeli turizmciler adına açıklamalarda bulunan 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Yakup Demir, yeni yılın ilk gününde de Çeşme'nin tercih edildiğini ifade etti. Demir, "Aralık ayının başından itibaren tamamen dolduk. İlçede kışın da hizmet veren oteller olarak doluluk oranlarımız yüzde 100 oldu. Turizmciler olarak 50 bin kişi ağırlamayı bekliyoruz. Çeşme Alaçatı sokakları içinde 100 bin kişi bekleniyor. Otellerimiz, restoranlarımız ve kafeteryalarımız, eğlence programlarını hazırladı, rezervasyonlar tamamen dolu ve misafirlerini bekliyor" dedi.



2018 yılı turizm sezonu hakkında da beklentilerini anlatan Demir, "2015, 2016 ve 2017 yıllarında acı sezon geçirdik. Bu yıllarda en çok etkilenen turizm sektörü oldu. 2018 yılına baktığımızda, güzel günler göreceğiz. Özellikle ABD ile vize sorununu aşılması, rezervasyonları bir anda arttırdı. Geçen yılların aksine bu yıl yüzde 40 oranında tüm Türkiye'de artış bekliyoruz. Hatta Antalya'daki oteller, tamamen Rus ve Avrupalı turistlere pazarlarını endekslemiş durumdalar. Yerli turiste yer açmakta zorluk yaşayacaklar. Cıvıl cıvıl bir sezon bekliyoruz" dedi. Yılbaşı hazırlıkları hakkında bilgi veren Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, ilçeye gelenlere iki sokak partisi düzenleyeceklerini söyledi. Dalgıç, "Çeşme'de bütün kafe, restoranlar ile konaklama yerleri tamamen doldu. Biz de iki sokak partisi yapıyoruz. Birisi Çeşme ilçe meydanında diğeri ise Alaçatı Değirmenaltı'nda olacak. Havanın da güzel olmasını bekliyoruz. Bizim tüm hazırlıklarımız tamam" dedi.



Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler, yılbaşı tatilindeki hareketliliğin sektöre umut verdiğini belirterek, "Yeni yıla sayılı günler kala çok az sayıda tesiste yer kaldı. Vatandaşlar özellikle Denizli, Güre, Salihli, Afyon, Çeşme'de termal ve SPA ağırlıklı, Uludağ, Palandöken ve Kartalkaya'da ise kayak ağırlıklı tatile yöneldi. İzmir şehir içindeki ve Ege kıyılarındaki tesisler ise kapalı havuz ve eğlence odaklı tatili tercih eden vatandaşlarımızın gözdesi. Sektörün misafirlerden gelen talebe göre yarattığı ürünler yüzde 100 doluluklara ulaştı. Bu hareketlilik 2018'in bereketli ve iyi geçeceğinin göstergesidir."



