12 Eylül 2016 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Çeşme'de 161 mülteci yakalandı

    İzmir'in Çeşme İlçesi'nden 3 ayrı botla umut yolculuğuna çıkan, aralarında kadın ve çok sayıda çocuğun bulunduğu yabancı uyruklu 161 mülteci, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı

    12 Eylül 2016 Pazartesi 12:59
    Çeşme'de 161 mülteci yakalandı
    Bu sabah ilk olarak 58 kişilik bir grup, saat 03.00'te lastik bot içinde Dalyan Mahallesi Uç Burun Mevkii açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edildi. Yakalanan mülteciler aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu mültecileri, Sahil Güvenlik botuna alarak Çeşme İskelesi'ne getirdi. Devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, saat 06.30'da, Çiftlik Mahallesi'ndeki Karaabdullah Burnu açıklarında 2 ayrı lastik botta 103 kişilik yine bir mülteci grubunu fark etti. Sahil Güvenlik botuna alınan bu grup da Çeşme İskelesi'ne getirdi. Sığınmacıların üzerinden çıkarılan can yelekleri imha edilmek üzere toplandı. Büyük bölümü Suriye olan Eritre, Afganistan ve Iraklı uyruklu mülteciler kimlik tespit çalışmalarının ardından Çeşme Belediyesi'nden temin edilen otobüsle İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderdi.

    Öte yandan Çeşme bölgesinde son haftalarda artış gösteren mülteci hareketliliği göze çarptı.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: İzmirin, Çeşme, İlçesinden, 3, Ayrı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Kurban Bayramı üzerine
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN İzmir'den önder çıkmıyor!
  • Zafer YAPICI Zafer YAPICI Bayram yazısı
  • Arif Ali CANGI Arif Ali CANGI Bugün '12 Eylül', avukatlar tutuklu
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz