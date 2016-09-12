Haber Kaynağı: DHA

Bu sabah ilk olarak 58 kişilik bir grup, saat 03.00'te lastik bot içinde Dalyan Mahallesi Uç Burun Mevkii açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edildi. Yakalanan mülteciler aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu mültecileri, Sahil Güvenlik botuna alarak Çeşme İskelesi'ne getirdi. Devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, saat 06.30'da, Çiftlik Mahallesi'ndeki Karaabdullah Burnu açıklarında 2 ayrı lastik botta 103 kişilik yine bir mülteci grubunu fark etti. Sahil Güvenlik botuna alınan bu grup da Çeşme İskelesi'ne getirdi. Sığınmacıların üzerinden çıkarılan can yelekleri imha edilmek üzere toplandı. Büyük bölümü Suriye olan Eritre, Afganistan ve Iraklı uyruklu mülteciler kimlik tespit çalışmalarının ardından Çeşme Belediyesi'nden temin edilen otobüsle İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderdi.Öte yandan Çeşme bölgesinde son haftalarda artış gösteren mülteci hareketliliği göze çarptı.