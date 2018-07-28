Çevre Bakanı'ndan Kocaoğlu'na: Çözüm odaklı çalışacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Görüşmede, İzmir'in onay bekleyen işleri konusunda teknik heyetlerin hızla bir araya gelerek çözüm odaklı çalışma kararı alındı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret etti. İzmir’in sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Bakan Yardımcıları Mehmet Emin Birpınar ve Fatma Varank, İzmir AKP İl Başkanı Aydın Şengül, AKP İzmir Milletvekili Ceyda Çankırı Bölünmez ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları da hazır bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yeni görevinde başarılar dileyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Bakanlığınız büyüdü genişledi, yerel yönetimlerin birçok işi sizin bakanlığınızda toplandı. İşin içinden gelen bir bakan olarak, kentlerin gelişmesinde, kalkınmasında, problemlerin çözülmesinde çok büyük katkınız olacağına canı yürekten inanıyorum" dedi.

Katı Atık Tesisi için ihaleye çıkmaya hazırız

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin onay bekleyen işleri olmak üzere İnciraltı plan önerisi talebi, Mavişehir-Alaybey ve Alaybey-Alsancak Limanı kıyı kesimi imar planı teklifleri, bazı iskelelere ilişkin imar planı revizyonu, mezarlık alanlarına ilişkin tahsis talepleri, kentsel dönüşüm uygulamaları ve imar barışına ilişkin önerilerin ile görüşüldüğü ziyarette Başkan Kocaoğlu, Katı Atık Geri Dönüşüm ve Biyogaz Tesisi ile ilgili de bilgi verdi. Kocaoğlu, "ÇED süreci tamamlandı. Bütün kurul görüşlerini aldık. Projemiz, finansımız, yolumuz, yöntemimiz hazır. Ancak açılan bir dava var; dolayısıyla yargı sürecini bekliyoruz. O sonuçlandığında hemen ihaleye &cc edil;ıkacağız” dedi.

"Çözüm odaklı çalışacağız"

Büyükşehir Belediyesi’nin ana başlıkları altında İzmir'in ana sorunlarını konuşmaya ve çözümler üretmeye geldiklerini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise şunları söyledi:

"Altyapı anlamında bakanlığımız daha etkin, daha hızlı iş yapacak bir hürriyete kavuştu. Cumhurbaşkanlığı'nın getirdiği bu hızlı yapılanmayı sahada göstermemiz gerekiyor. Katı atıkla ilgili davadaki gerekçeler neyse, bu gerekçeleri ortadan kaldıracak düzenlemeleri yapıp hızlı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Ayrıca kentsel dönüşüm, İzmir için çok büyük bir problem. Biz çok eskiden beri İzmir’de iş yapıyoruz; Sayın Başkanımızı da biliriz, tanırız. Burada hızlı bir kentsel dönüşüme girmemiz gerekiyor; kendisiyle onu da konuşacağız. Yine altyapı, ulaşımla alakalı problemler bizi ilgilendiriyor. Bunlarla ilgili çözümler bizi ilgilendiriyor. Dolayısıyla çözüm odaklı çalışacağız."

Bakan Kurum, İzmir'de bir "Millet Bahçesi" yapmak için yer arayışında olduklarını da dile getirdi.