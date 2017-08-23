Çevreci otobüsler sayesinde 436 ton karbondioksit salınımı önlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hizmete sunduğu tamamen elektrikli otobüs filosu yatırımın karşılığını kısa sürede almaya başladı. Sefere çıkan 20 elektrikli otobüsün ilk 4.5 aylık performansı, ekonomik ve çevreci açıdan beklentileri fazlasıyla karşıladı. 162 bin litre daha az akaryakıt tüketildi, atmosfere 11 bin ağacın ancak temizleyebileceği 436 ton karbondioksit salınımı önlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tamamen yerli teknolojiyle üretilen 20 elektrikli otobüs satın alarak 'Türkiye'nin ilk full elektrikli otobüs filosu'nu kurdu. İlk sefere başladığı 2 Nisan'dan bu yana 1 milyonun üzerinde yolcu taşıyan elektrikli otobüs filosu sayesinde, İzmir'in toplu ulaşımında 162 bin 692 litrelik akaryakıt kullanımından tasarruf edilmiş ve 436 ton karbondioksit salımının önüne geçilmiş oldu. Geçen 4.5 aylık süre içinde akaryakıtla çalışan otobüslerin yaratacağı salımı temizleyebilmek için 10 bin 947 ağaca gereksinim duyulacaktı.



400 OTOBÜS ALINACAK



Uzun süren inceleme ve araştırma çalışmalarının ardından kentin coğrafi ve iklim şartlarına göre üretilen İzmir'in elektrikli otobüsleri, günde 250 kilometre yol alabiliyor ve elektrik dışında hiçbir enerji kaynağı kullanmıyor. Karbon salımını sıfıra düşüren elektrikli otobüsler, dizel otobüslere oranla yüzde 80'in üzerinde tasarruf sağlıyor, sessiz ve konforlu yolculuk olanağı sunuyor. ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 400 elektrikli otobüs alımı için hazırlattığı fizibilite raporu da Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanarak yatırım bütçesine alındı.



ELEKTRİĞİ GÜNEŞTEN



'Tam elektrikli' otobüs filosu, ESHOT Genel Müdürlüğü'nün kendi ürettiği elektrikle çalışacak. Bu hedef doğrultusunda ESHOT'un Buca'daki atölye binalarının çatılarında toplam 10 bin m2'lik alanda güneş enerjisi santrali kuruluyor. 3 bin 680 fotovoltaik panelden oluşan güneş enerjisi santrali, yıllık yaklaşık 1.38 MW elektrik enerjisi üretecek. Santralde üretilen bu enerji, çevre dostu tam elektrikli otobüslerin şarj edilmesinde kullanılacak.