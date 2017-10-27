Çevrecilere taşlı-sopalı saldırı davasına zamanaşımı!

5 Haziran 2005 tarihinde Dünya Çevre Günü'nü Bergama Çamköy'de kutlamak isteyen çevrecilere Koza Altın Şirketi’nin sahibi Hamdi Akın İpek’in çalışanlarını örgütleyerek yaptırdığı iddia edilen taşlı ve yumurtalı saldırı davası, 12 yıl sonra zamanaşımından dolayı düştü. 12 yıl sonra davanın zamanaşımından dolayı düşmesine ise davanın avukatı Arif Ali Cangı, ‘Bu dava Koza Altın Madeni şirketinin ve sahiplerinin nasıl korunduğunu göstermesi açısından ibretliktir. Sırf Koza şirketinin patronu ve çalışanları ceza almasınlar diye dava adım adım zamanaşımına götürüldü’ dedi

Ali Budak- 5 Haziran 2005 tarihinde Dünya ‘Bu kararla tarihe not düşülsün’

Çevre hareketine yönelik 5 Haziran 2005’te yapılan saldırıyı mahkemeye taşıdıkların ve 12 yıldır karara bağlanmasını beklediklerini belirten avukat Arif Ali Cangı, ‘5 Haziran 2005'te yaşananlar sonrası başlattığımız adalet arayışımızın üzerinden 12 yıl geçti ve dava zamanaşımından düşürüldü. Yapılan saldırının çevre hakkının korunmasına, doğa haklarına ve sağlıklı yaşam hakkına yönelik bir saldırı olduğunu farkındaydık. Saldırı bize yapıldı ancak asıl gözdağı Türkiye ekoloji hareketine verilmişti. 12 yıldır sürdürdüğümüz haklı mücadele zamanaşımıyla sonlandırılmak isteniyor. Davanın ve verilen kararın tarihe not düşülmesi gerekiyor. Aslında bu saldırı ve alınan karar Türkiye’deki ekolojik hareket sindirilmeye yöneliktir’ dedi.

Soruşturma yavaş işletildi

Önce soruşturmanın yavaş işletildiğini ve 5 yıl sonra dava açıldığını belirten Cangı, şöyle devam etti: Açılan davada saldırıya uğrayanlar da suçlandı ve sanık yapıldı. Asıl fail

‘Karar yargı ve iktidarın mahkumiyetidir’

5 Haziran 2005’te yapılan saldırının davasını 12 yıldır sürdürdüklerini ancak verilen kararla bu davanın bitmeyeceğine ve AİHM dahil bütün yasal haklarını kullanacaklarına dikkat çeken Cangı, ‘Bu dava Koza Altın Madeni şirketinin ve sahiplerinin nasıl korunduğunu göstermesi açısından ibretliktir. Sırf Koza şirketinin patronu ve çalışanları ceza almasınlar diye dava adım adım zamanaşımına götürüldü. Düşme kararı 5 Haziran 2005'te işlenen suçları ortadan kaldırmaz, aksine onlarla birlikte geriye doğru 12 yıllık hukuk dışı ilişkilerle iç içe olan yargının, iktidarın mahkûmiyetidir. Bu dava burada bitmez. AİHM dahil tüm yasal başvuruları yapacağız. Ovacık'ta doğaya ve insanlara karşı işlenen suçların üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz’ ifadelerini kullandı. - 5 Haziran 2005 tarihinde Dünya Çevre Günü'nü Bergama Çamköy'de kutlamak isteyen çevrecilere Koza Altın Şirketi’nin sahibi Hamdi Akın İpek’in çalışanlarını örgütleyerek yaptırdığı iddia edilen taşlı ve yumurtalı saldırı davasının 31'inci celsesi Bergama 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme 12 yıllık davayı zamanaşımından dolayı düşürürken davacılar, yasal haklarını AİHM dahil sürdüreceklerini açıkladı.Çevre hareketine yönelik 5 Haziran 2005’te yapılan saldırıyı mahkemeye taşıdıkların ve 12 yıldır karara bağlanmasını beklediklerini belirten avukat Arif Ali Cangı, ‘5 Haziran 2005'te yaşananlar sonrası başlattığımız adalet arayışımızın üzerinden 12 yıl geçti ve dava zamanaşımından düşürüldü. Yapılan saldırının çevre hakkının korunmasına, doğa haklarına ve sağlıklı yaşam hakkına yönelik bir saldırı olduğunu farkındaydık. Saldırı bize yapıldı ancak asıl gözdağı Türkiye ekoloji hareketine verilmişti. 12 yıldır sürdürdüğümüz haklı mücadele zamanaşımıyla sonlandırılmak isteniyor. Davanın ve verilen kararın tarihe not düşülmesi gerekiyor. Aslında bu saldırı ve alınan karar Türkiye’deki ekolojik hareket sindirilmeye yöneliktir’ dedi.Önce soruşturmanın yavaş işletildiğini ve 5 yıl sonra dava açıldığını belirten Cangı, şöyle devam etti: Açılan davada saldırıya uğrayanlar da suçlandı ve sanık yapıldı. Asıl fail Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin patronu ise iddianameden çıkartıldı. Israrlı takip ve başvurularımız sayesinde Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile yeniden sanık yapıldı. Bunun üzerine olağanüstü yollarla ben sanık yapıldım. Başından beri davanın zamanaşımına uğramaması için çok çaba harcadık. En son 20 Nisan 2017 tarihli duruşma sonunda, ‘davanın zamanaşımına uğramaması için 5 Haziran'dan öncesine duruşma konması ve karar verilmesi' konusunda talepte bulunduğumuz halde mahkeme duruşmayı 4 Temmuz'a erteledi. 4 Temmuz’da yeni gelen yargıç hazır olmadığı için karar çıkmadı ve bugün yapılan duruşmada da davanın zamanaşımından düşürülmesine karar verildi.5 Haziran 2005’te yapılan saldırının davasını 12 yıldır sürdürdüklerini ancak verilen kararla bu davanın bitmeyeceğine ve AİHM dahil bütün yasal haklarını kullanacaklarına dikkat çeken Cangı, ‘Bu dava Koza Altın Madeni şirketinin ve sahiplerinin nasıl korunduğunu göstermesi açısından ibretliktir. Sırf Koza şirketinin patronu ve çalışanları ceza almasınlar diye dava adım adım zamanaşımına götürüldü. Düşme kararı 5 Haziran 2005'te işlenen suçları ortadan kaldırmaz, aksine onlarla birlikte geriye doğru 12 yıllık hukuk dışı ilişkilerle iç içe olan yargının, iktidarın mahkûmiyetidir. Bu dava burada bitmez. AİHM dahil tüm yasal başvuruları yapacağız. Ovacık'ta doğaya ve insanlara karşı işlenen suçların üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz’ ifadelerini kullandı.