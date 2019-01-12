Ceylan Atik cinayetinde karar verildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, evlerinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in iki gün sonra karşı apartmandaki komşularının evinde ölü bulunmasına ilişkin davada tutuklu sanık Şükriye Türkmen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Şükriye ve eşi Serkan Türkmen katıldı. Tutuksuz sanık Raziye Ö. ise duruşmaya gelmedi.

Şükriye Türkmen savunmasında, kullandığı ilaçların kendisini olumlu yönde etkilediğini ve koğuş arkadaşlarının, "Gerçeği söyle, Allah sana yardım eder." demelerinden etkilendiğini söyledi.

Bundan dolayı duruşma gününden önce gerçeği açıklamak için yazdığı mektupta eşinin ve Raziye Ö'nün olayla hiçbir ilgisinin olmadığını, cinayeti kendisinin işlediğini anlattığını aktardı.

Mahkeme başkanının "Bu mektubu kendin mi yazdın?" sorusuna sanık, "Mektubu kendim yazdım, verilecek cezaya razıyım." yanıtını verdi.

Sanık Şükriye Türkmen, şöyle konuştu:

"Olayın olduğu günlerde eşime çok kızmıştım. 2 kez çocuğumu kaybettim. Çok zor günler yaşadım. Cinayetten sonra oğlumu hiç göremedim. Eşim beni bu olaya yönlendirmedi. Ceylin evde oynarken düştü. Daha sonrasını ve olayı hatırlamıyorum. Yalan üzerine yalan söyledim. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Amacım fidye almak değildi."

Mahkeme başkanının, cinayeti nasıl işlediğini sorması üzerine sanık Türkmen, "Ben duruşmaya psikiyatri doktorunun verdiği ilaçlarla geldim. Bu dakikadan sonra çocuğumu ister göstersinler, isterse göstermesinler, cezamı çekmeye razıyım. Olayı hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.

Cinayeti beraber işledik

Ceylin'in dedesi Mustafa Atik, Türkmen'in ifadelerine tepki göstererek, "20 gün önce 'Cinayeti beraber işledik.' dedi. Şükriye Türkmen bir akıllı, bir deli rolü oynamaya çalışıyor. Sonra da 'İlaçlar beni kendime getirdi.' diyor. Buna kargalar güler. Sen git 10 yaşındaki çocuğumu öldür, sonra 'Allah affeder.' diye ifadelerde bulun. En ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.

Ceylin'in babası Murat Atik 3 sanığın da en ağır cezayı almasını istediğini ifade ederek, diğer sanıkların da olayın içinde olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyetinin karar için verdiği ara sırasında Atik'in üvey babaannesi Ülkü Atik sanık Şükriye Türkmen'e tepki gösterdi.

Aranın ardından mahkeme heyeti, Şükriye Türkmen'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına, eşi Serkan Türkmen'in ve tutuksuz sanık Raziye Ö'nün beraatine karar verdi.

Müşteki avukatı Gürol Uyan nihai kararın verildiğini belirterek, sanık Serkan Türkmen hakkındaki kararı istinafa taşıyacaklarını ifade etti.

Uyan, "Kararın Serkan için ileride değişeceğine eminiz. Şükriye yönünden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Herhangi bir indirim uygulanmadı." dedi.

Ne olmuştu?

Ödemiş ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, evinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik, 12 Haziran 2017'de karşı komşularının evinde ölü bulunmuştu. Evin sahibi Serkan Türkmen, cinayeti işlediğini itiraf eden karısı Şükriye Türkmen ile kadının üvey annesi Raziye Ö. tutuklanmıştı. Raziye Ö, Ocak 2018'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Şükriye ve Serkan Türkmen hakkında, "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamalarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Raziye Ö. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.