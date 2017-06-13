Ceylin Atik'le ilgili ilk rapor. Tecavüz yok ama...

Ceylin Atik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. Ceylin'in başında darbe tespit edildi

Ceylin Atik'le ilgili ilk rapor. Tecavüz yok ama...

İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde oturan, 4 gün önce evlerinin önünden kaybolan dün apatmanın bodrum katındaki bir dairede ölü olarak bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. İlk belirlemelere göre Ceylin'in başının arka bölümünde travmatik bir bulgu sonrasında ekimoz tespit edildi.

Raporda ayrıca sütür (kafadaki kemiklerin birleşme yerinden ayrılması) tespit edildi. Cesedin üzerinde tecavüze dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Örnekler alındı. İki gün havasız ortamda kaldığı için cesette bozulmalar tespit edildi. Ceylin'in kaza sonucu mu öldüğü yoksa cinayete mi kurban gittiği gerekli testlerden sonra ortaya çıkacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ceylin atik #izmir
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