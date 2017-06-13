Ceylin'in katil zanlısı, acılı dedeyi bu sözleri söylemiş

Ceylin Atik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. Ceylin'in başında darbe tespit edildi

İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde parkta kaybolduktan 3 gün sonra komşularının evinde cesedi bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in ölümüyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Ceylin'in Adli Tıp Kurumu'ndaki ilk otopside, başının arka bölümünde travmatik bir bulgu sonrasında ekimoz, ayrıca sütür (kafadaki kemiklerin birleşme yerinden ayrılması) tespit edildi. Polisteki sorgusu süren şüpheli komşu kadın Ş.T.'nin, küçükken çocuğu olmayan halasına evlatlık verildiği, ayrıca iki çocuğunu doğumlarından sonra kaybettiği öğrenildi. Gözaltındaki eşi S.T.'nin de, olayı pazar günü eşinin kendisine anlattığını, polise gitmeyi teklif ettiğini bunu düşündükleri sırada da gözaltına alındıklarını ileri sürdü.



Ödemiş 50'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran Cumartesi günü, arkadaşlarıyla oynamak için Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı'na gitti. Atik'in uzun süre ortalıklarda görünmemesi ve eve dönmemesi üzerine merak eden dedesi Mustafa Atik ve babaannesi Ülkü Atik, arkadaşlarına sorup gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen, torunlarını bulamadı. Bunun üzerine Atik'in yakınları Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları sosyal medyadan da Ceylin'in fotoğraflarını paylaşıp, bulunması için yardım istedi.



Ancak dede Mustafa Atik'in telefonuna, 'Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz' yazılı mesaj gelmesiyle, anne ve babası ayrı yaşadığı için dedesi ve babaannesi ile kalan Ceylin Atik'in kaçırıldığı anlaşıldı. Polis, istihbarat çalışmasıyla Ceylin'in en son parkın yanındaki Şengül Sokak'taki bir apartmanın dördüncü katındaki komşuları oto tamircisi 33 yaşındaki S.T. ve ev kadını 30 yaşındaki Ş.T. çiftinin evinde su içerken görüldüğünü belirledi.



Bunun üzerine, çiftin evinde dün yapılan aramada, talihsiz Ceylin'in cesedi, sandık içerisinde bulundu. Olayın duyulmasıyla yüzlerce vatandaş, katil zanlısı kadının evinin bulunduğu sokakta toplandı. Apartmandaki evlerin camlarını kırdı. Eve girmek istedi. Takviye polis ekiplerinin gönderilmesiyle, olaylar güçlükle yatıştırıldı. Apartmanın bulunduğu bölge geniş bir güvenlik şeridine alındı. Çıkabilecek olaylara karşı da ekiplerin bekleyişleri devam ediyor.



OLAYI PAZAR GÜNÜ ÖĞRENMİŞ

"O KİŞİYİ BULURSAM PARÇALAYACAĞIM"



KÜÇÜKKEN EVLATLIK VERİLMİŞ

OTOPSİ YAPILDI

Ceylin'in ölümüyle ilgili olarak Ş.T., eşi S.T. ve bir yakınları gözaltına alındı. Çiftin 3 yaşındaki çocukları M.Y.T. ise bir yakınlarına teslim edildi. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Ş.T., "Ceylin, oğlumu çok severdi. Parkta bizimle oynadı. Sonra bizim eve su içmek ve dinlenmek için geldi. Ceylin, evin içinde koştuğu sırada ayağı kayıp düştü. Başını yere çarptı. Öldüğünü anlayınca, korkup, cesedini odaki sandığa kilitledim" dedi.Olay sırasında evde olmadığını ileri süren S.T. ise bu durumu pazar günü eşinin kendisine anlattığını, polise gitmeyi teklif ettiğini bunu düşündükleri sırada da gözaltına alındıklarını ileri sürdü. Ancak çiftin verdikleri ifadelerde bazı çelişkiler bulunduğu, katil zanlısı kadının olayı gece eşine anlattığını söylediği ifade etti. Gözaltındaki üç kişinin sorgusunun sürdüğü açıklandı.Ceylin'in kaybolmasının ardından cinayet şüphelisi olduğu için gözaltına alınan Ş.T.'nin, bu süreçte küçük kızın büyükbabası ile babaannesine yakınlık gösterdiği, onları teselli etmeye çalıştığı da ortaya çıktı.Babaanne Ülkü Atik'e sarılıp üzüntüsünü paylaşan Ş.T.'nin, Ceylin'in kaçırıldığına dair cep telefonu mesajının gelmesinden sonra da büyükbaba Mustafa Atik'e "Bu kişiyi bulursam parçalayacağım, lime lime edeceğim" dediği öğrenildi.Şüpheli Ş.T.'nin geçmişine dair de polis önemli detaylar buldu. Ş.T.'nin, küçükken çocuğu olmayan halasına evlatlık verildiği, onun yanında büyüdüğü tespit edildi. Ayrıca Ş.T.'nin daha önce dünyaya gelen iki kızından birini 1.5 yaşında yataktan düşme sonucu, diğerini de 6 aylıkken rahatsızlığından kaybettikleri belirlendi. Bu nedenle de Ş.T.'nin psikolojik tedavi gördüğü ve zaman zamanda sorunlar yaşadığı çevresindekilerce ifade edildi.10 yaşında can veren Ceylin Atik'e Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. İlk belirlemelere göre Ceylin'in başının arka bölümünde travmatik bir bulgu sonrasında ekimoz tespit edildi. Ayrıca raporda, sütür (kafadaki kemiklerin birleşme yerinden ayrılması) bulundu. Cesedin üzerinde tecavüze dair herhangi bir bulguya ise rastlanmadı. Örnekler alındı ve iki gün havasız ortamda kaldığı için cenazede bozulmalar tespit edildi. Kafatasındaki bulguların düşme veya darbe sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtildi.Ceylin'in cesedi, otopsiden sonra yakınlarına teslim edildi. İkindi vakti tören düzenleneceği açıklandı.