Ceylin ölü bulundu, ortalık karıştı. Taşlarla saldırdılar

Ödemiş'te parkta oyun oynarken kabolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'ten acı haber geldi. Küçük kız, kaybolduktan 3 gün sonra komşusunan evinde ölü bulundu. Olay sonrası mahallede gerginlik oldu
İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Ceylin Atik, komşusunun evinde ölü bulundu. Acı haberin gelmesi ile ortalık karıştı.
Küçük kızın ölü bulunduğu haberinin gelmesi üzerine büyük bir kalabalık, Ceylin'in bulunduğu yere geldi. Güvenlik şeridini geçen öfkeli kalabalık, ellerinde taşlarla eve saldırdı.
Kalabalık grup, 'çocuklara uzanan eller kırılsın. İdam isteriz' sloganları attı. Polis kalabalık grubu dağıtmak için havaya ateş açtı ancak grup dağılmadı.
Ceylin'in ölü bulunduğunun duyulmasıyla birlikte olay yerindeki öfkeli kalabalık, binaya girmek istedi. Kapıda önlem alan polis ekipleri, içeri girmek isteyen kalabalığa engel olmak isteyince, arbede çıktı. Kalabalık, binayı taş yağmuruna tutup, camlarını kırdı. Ardından da polis barikatını aşanlar, içeri girmeye çalıştı. Jandarma ve çevik kuvvetten takviye istendi. Polis, biber gazı sıkarak öfkeli kalabalığı dağıttı. Çıkan arbedede 3'ü polis 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ve binadan uzaklaşıp, çevrede dağılan kalabalığın bekleyişi sürüyor.