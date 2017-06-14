Ceylin'den sonra diğer iki çocuğun ölümü de incelenecek

İzmir Ödemiş'te kayıp olan daha sonra da cansız bedeni komşularının bodrumundaki sandıkta bulunan Ceylin Atik'le ilgili soruşturma sürüyor. Ceylin'i öldürmekle suçlanan Ş.T. ile S.T.'yi İzmir Asayiş Şube Müdürü Seda Öğretmen sorguladı

10 yaşındaki Ceylin Atik, geçtiğimiz günlerde kaybolmuş, Ceylin'in cenazesi birkaç gün sonra komşularının bodrumundaki bir sandıkta bulunmuştu. Olay sonrası komşuları Ş.T. ve S.T. gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere asayişe götürüldü.



1 çocuk annesi olan ve daha önce de iki çocuğu ölmüş olan Ş.T. ilk ifadesinde Ceylin'in aşağıda çocuğuyla oynadığını, daha sonra su içmek için eve çıktıklarını. Ceylin'in de burada koşarken düşüp öldüğünü, bunun üzerine korktuğu için Ceylin'in cesedini sandığa koyduğunu ve olayı gizlediğini anlattı. Olayın tam anlamıyla çözülmesi için Ş.T.'yi İzmir Asayiş Şube Müdürü Seda Öğretmen sorguladı. Ş.T.'nin tutarsız ifadeleri ve olaydaki ayrıntıları gizlemesi dikkat çekti.



Bu ifadelere üzerine şüphelenen polis, Ş.T.'nin 2008 ve 2010 yıllarında ölen çocuklarıyla ilgili de inceleme başlatma kararı aldı. Alınan bilgiye göre Ş.T.'nin 1.5 yaşındaki kızı beşikten düşerek hayatını kaybetmişti. 6 aylıkken ölen kızının ölüm nedeni ise hastalık olarak kayıtlara geçti. Polis, hastane kayıtlarından o dönemin resmi evraklarını inceleme kararı aldı.



Ceylin'in ilk otopsisinde ise ölüm nedeni başının arka bölümünde travmatik bir bulgu olarak belirlendi. Cesette herhangi bir tecavüz bulgusuna rastlanmazken, kafataki bulgunun ise düşme veya darbe sonucu olabileceği açıklandı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.