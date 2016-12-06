Cezaevinde bulunan koca, eşini tehdit edince...

İzmir'de, boşanma davası açan G.I. isimli kadın, bir suçtan dolayı cezaevinde hükümlü bulunan ve bu ayın ortalarında izne çıkacak olan eşi N.I.'nın kendisini telefonla arayıp ölümle tehdit ettiği iddiasıyla, avukatı aracılığıyla 'koruma kararı' talebiyle mahkemeye başvurdu. Hakim, kocanın eşinin oturduğu eve 6 ay süre ile yaklaşmamasına ve iletişim kurmamasına, ayrıca cezaevinden izinli çıkmamasına karar verdi

Bornova'da oturan G.I., avukatı aracılığıyla İzmir 3. Aile Mahkemesi'nde 6284 Sayılı Kanuna göre 'koruma kararı' uygulanması istemiyle dava açtı. G.I.'nın avukatı mahkemeye verdiği dilekçede, "Müvekilimin boşanmak için dava açacağını öğrenen, cezaevinde hükümlü olan eşi telefonla arayıp ölümle tehdit etti. Aralık ayı içerisinde czaevinden izinli olarak çıkacak. Kocanın suç kaydı incelendiğinde tehdidin ciddi olduğu anlaşılacaktır. Cezaevinden izinli olarak çıkışının Cumhuriyet Savcılığı kararı ile engellenmesi dahil muhtelif tedbirlere karar verilsin" dedi.



Dilekçeyi inceleyen İzmir 3. Aile Mahkemesi Hakimi Hayri Tezel, verdiği karar ile bir ilke imza attı. Hakim Tezel kararında, "Hükümlü koca boşanma davası açmaya hazırlanan eşini ölülmle tehdit etmiştir. Cezaevinden izinli olarak çıkacağı iddiası ciddi ve samimi görüldüğünden olaya uygun düşen '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' gereğince 6 ay süre ile önleyici tedbir kararı vermek gerekmiştir. Şiddet uygulayının cezaevinden izinli olarak çıkışının engellenemsi talebi yönünden ise dilekçe ve karar örneklerinin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar vermek gerekmiştir. N.I.'nın, eşine yönelik olarak, şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, kocanın, eşinin oturduğu konuta yaklaşmamasına, iletişim aracılığıyla rahatsız etmemesine, tedbirlerin 6 ay süre ile uygulanmasına, tedbir kararına aykırılık halinde N.I.'ye zorlama hapsi uygulanacağına, karar örneğinin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) gönderilmesine karar verilmiştir" dedi.



Mahkemenin verdiği kararı, cezaevlerinden sorumlu İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekili de uygulamaya koydu. Başsavcı vekili kocanın hükümlü olarak bulunduğu cezaevine yazı yazıp, izinli olarak çıkarılmaması kararının uygulanamsını istedi.



İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları merkezinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Nuriye Kadan, "Bu karar Türkiyede verilmiş ilk karar" dedi. Kadan, "Bu karara ilişkin olarak '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'da yazılı koruma kararları yasanın öngördüğü şekilde sınırlı değildir. Her olayın özelliğe göre değişik kararlar alınabilir. Bugüne kadar bunu savunduk, nitekim görüşlerimiz somut olarak karşılık buldu. İzmir 3. Aile Mahkemesi'nden böyle bir karar verildi ve karar Cezaevlerinden sorumlu İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekilince de uygulamaya konuldu. İzmir Barosu olarak hem Aile mahkemesi yargıcımıza hem de cezaevlerinden sorumlu Başsavcı vekiline teşekkür ediyoruz. Bu ve benzer kararlar bundan sonra mahkemelerimize emsal teşkil edeceğini umuyorum. Kadın Hakları Merkezi olarak emsal kararlardan oluşan bir arşivleme sistemi oluşturmaya başladık. İsteyen tüm meslektaşlarımız bu emsal karar arşivinden yararlanabilecek çalışmalarımızı yoğunlaştırarak devam edeceğiz" diye konuştu.



