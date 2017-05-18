Cezaevindeki çocuklar 19 Mayıs'ı kutladı

İZMİR Çocuk ve Gençlik Kampı Ceza İnfaz Kurumu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen kutlama programında halk oyunları ve akrobasi gösterileri sunuldu

Şakran'da bulunan Çocuk ve Gençlik Kampı Ceza İnfaz Kurumu'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir kutlama programı düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Mehmet Öztürk, Aliağa Başsavcısı Adem Aydemir, Cumhuriyet Savcısı Güneş Okur, İzmir Barolar Birliği ile İnsan Hakları İzleme Kurulu temsilcilerinin yanı sıra İzmir Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü Vural Temür de gösterileri izledi. Tamamı hükümlü çocuk ve gençler tarafından hazırlanan program, şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra açılış konuşmasını yapan kurum müdürü Vural Temür "Biliyoruz ki, siz gençler Türk milletinin geleceği, yarınlarımızın teminatısınız. Yarınların sorumluluğunu alabilecek şekilde nitelikli, bilgili, milli ve manevi değerlere sahip, düşünen, araştıran, üreten insanlar olarak buradan çıkıp özgürlüğünüze kavuşmanız için elimizden gelen çaba ve gayreti gösteriyoruz. Bu çerçevede kurumumuzda eğitim odaklı bir yönetim anlayışı benimsenmekte, çocuklarımız sabahtan akşama kadar bir okula gider gibi yarım kalan eğitimlerine devam ediyor. Mesleki, sosyal ve kültürel kurslar ile spor etkinlikleriyle zamanlarını geçirerek kişisel gelişimlerini artırıyorlar. Bugün burada yapacakları etkinlik de gençlerimizin çaba ve gayretlerinin bir göstergesidir" diye konuştu.





Kurumdaki çocukların da üzerlerinde ay yıldızlı tişört ve ellerinde Türk bayrakları ile izlediği etkinlik, jimnastik ve akrobasi gösterisi, rap müzik ve darbuka şov, Türk Halk Oyunları gösterisi, çocukların hazırladığı mini konser ile devam etti. Etkinlik yaklaşık 3 saat sürdü.

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